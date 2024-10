Actualitati Bloombiz (I) - 06 Iunie 2006

Jumatate din utilizatorii de telefonie mobila isi folosesc camerele foto incorporate * Romtelecom reduce tarifele pentru A"grupuri inchiseA" * HP ramane lider mondial in domeniul solutiilor de stocare pe disc * Aproape 6 milioane de romani au accesat internetul, in luna mai Jumatate din utilizatorii de telefonie mobila isi folosesc camerele foto incorporate

Aproape jumatate dintre utilizatorii de telefonie mobila chestionati la nivel global isi folosesc dispozitivul mobil drept camera foto principala, peste doua treimi cred ca isi vor inlocui playerul MP3 cu un dispozitiv mobil cu functii pentru muzica si aproape 50 la suta doresc sa-si conecteze dispozitivele mobile la aparatura electronica de acasa.

Conform unui nou studiu Nokia, utilizatorii intampina cu interes posibilitatile oferite de convergenta, ba chiar mai mult decat atat: solicita in mod direct mai multe functii pentru convergenta.

In contextul unei tendinte de extindere continua a functionalitatii dispozitivelor mobile, Nokia Nseries, divizia de computere multimedia de inalta performanta de la Nokia, a comandat un studiu in 11 tari, pentru a descoperi ce cred oamenii despre dispozitivele mobile multifunctionale - ale prezentului si ale viitorului.

Dispozitivele mobile multifunctionale au reusit deja sa inlocuiasca o serie de alte aparate in vietile cotidiene ale oamenilor. Aproape jumatate din repondenti (44 la suta) isi folosesc dispozitivul mobil drept camera foto principala, India fiind tara cu cei mai prolifici "fotografi mobili" (68 la suta).

La nivel global, 72 la suta isi folosesc dispozitivul mobil in loc de ceas desteptator, iar 73 la suta si-l folosesc drept ceas principal (pentru consultarea orei).

Peste o treime dintre repondenti (36 la suta) navigheaza pe Internet de pe dispozitive mobile cel putin o data pe luna. Asa cum era de asteptat, Japonia se afla pe primul loc in ceea ce priveste utilizarea Internet-ului mobil, 37 la suta dintre subiectii din aceasta tara declarand ca navigarea de pe dispozitivele mobile este o activitate zilnica.

Avand in vedere lista crescanda de functii oferite de mobile, faptul ca oamenii nu-si pot imagina viata fara aceste aparate nu reprezinta deloc o surpriza: 94 la suta dintre subiecti intentioneaza sa detina un dispozitiv mobil in perioada urmatoare.

Brazilienilor le plac atat de mult dispozitivele mobile incat declara - fara exceptie - ca vor detine un asemenea aparat in anii urmatori. Importanta mobilelor pare sa fie atat de mare incat 21 la suta din repondenti s-ar supara mai mult daca ar pierde aceste aparate decat daca si-ar pierde portofelul, cardurile de credit sau chiar verigheta.

Romtelecom reduce tarifele pentru A"grupuri inchiseA"

Operatorul de telecomunicatii Romtelecom pune la dispozitia companiilor, incepand de luni, 5 iunie, un nou serviciu "Grup Inchis de Utilizatori", care permite companiilor cu mai multe linii telefonice sau companiilor avand interese comune, formarea unui grup in interiorul caruia se aplica tarife reduse cu 50 la suta%.

Tarifele pentru convorbirile efectuate in grup (intra si interjudetene, in reteaua Romtelecom) sunt reduse cu 50% fata de tarifele standard, indiferent de palierul orar.

Catre alte destinatii, in afara grupului, tarifele aplicate sunt cele standard. Serviciul este furnizat pe baza de contract, incheiat cu o singura persoana juridica, numit membru coordonator al grupului in numele tututor persoanelor juridice care il alcatuiesc.

Optiunea poate fi solicitata numai prin reprezentantii de vanzari ai Romtelecom, care pot da detalii si in privinta abonamentelor lunare. Valoarea abonamentului lunar variaza in functie de numarul de linii si de durata contractului, pornind de la 1 euro pe numar de apel, fara TVA.

Activarea optiunii si prima configurare a liniilor aferente grupului sunt gratuite. Liniile incluse intr-un asemenea grup pot fi linii situate la adrese diferite, din acelasi oras, dar si din orase diferite si pot fi taxate in conturi diferite de abonat.

Apelarea in cadrul grupului se face prin formarea numarului corespunzator de cifre, conform destinatiei apelului, clientii din grup neavand apelare abreviata.

Optiunea "Grup Inchis de Utilizatori" face parte din noua generatie de servicii Romtelecom destinate companiilor, care sunt definite in functie de solicitarile primite de operator din partea clientilor, ca instrumente care pot sustine eficienta afacerilor derulate prin servicii de comunicatii de cea mai buna calitate, la preturi avantajoase.

HP ramane lider mondial in domeniul solutiilor de stocare pe disc

HP ocupa, pentru al treilea trimestru consecutiv, primul loc la cota de piata corespunzatoare venitului obtinut pentru matricele de discuri externe de nivel mediu.

In plus, cota de piata corespunzatoare venitului obtinut pentru matricele de discuri externe ale familiei HP StorageWorks Enterprise Virtual Array (EVA) a crescut pentru al cincelea trimestru consecutiv. In cel mai recent trimestru fiscal, venitul HP EVA a crescut cu 46 la suta fata de aceeasi perioada a anului trecut.

HP si-a pastrat, in primul trimestru calendaristic al anului 2006, primul loc la nivel mondial pentru venitul de productie realizat pentru ansamblul solutiilor de stocare pe disc, pozitie pe care o detine pentru al 16-lea trimestru consecutiv, cu o cota de piata de 22,9 la suta si o crestere a venitului cu 8,5 l asuta fata de aceeasi perioada a anului precedent.

In primul trimestru al anului calendaristic 2006, HP si-a mentinut primul loc la numarul total de unitati SAN (Storage Area Network) vandute, cu o cota de piata de 21 de procente.

HP este o companie furnizoare de solutii tehnologice destinate consumatorilor individuali, intreprinderilor si institutiilor din intreaga lume. Oferta companiei cuprinde infrastructura IT, echipament de calcul si acces de uz personal, servicii globale si solutii de imprimare si prelucrare a imaginii. In ultimele patru trimestre financiare, incheiate la 30 aprilie 2006, veniturile obtinute de HP au totalizat 88,9 miliarde dolari.

Aproape 6 milioane de romani au accesat internetul, in luna mai

Un numar de 5.798.332 romani au accesat internetul cel putin o data, in luna mai, conform monitorizarii efectuate continuu de Trafic.ro pe majoritatea site-urilor web din Romania.

Trafic.ro, serviciul de analiza web oferit de compania netBridge, care monitorizeaza peste 21.000 de site-uri romanesti (21.562 in prezent), a contabilizat in luna mai a acestui an 5.798.332 vizitatori unici din Romania si 17.406.730 vizitatori unici din strainatate.

Numarul audientei active a internetului in Romania, adica a romanilor care acceseaza internetul cel putin o data pe luna, a crescut astfel cu 11,22 la suta fata de luna aprilie, cand se situa la 5.213.241, si cu 22,39 la suta fata de inceputul anului, cand, conform serviciului Trafic.ro, site-urile monitorizate erau accesate de doar 4.737.426 de utilizatori activi din Romania.

Dintre vizitatorii din strainatate ai site-urilor romanesti, cei mai multi sunt, conform monitorizarii Trafic.ro, din Statele Unite (17,9 la suta), Marea Britanie (9,06 la suta), Germania (3,69 la suta), Canada (3,55 la suta), Franta (2,85 la suta) si Italia (2,33 la suta). Numarul mare al acestora, de trei ori mai mare decat al vizitatorilor din Romania, se datoreaza site-urilor romanesti care ofera servicii internationale (precum download, dating) si a utilizatorilor din diaspora.

