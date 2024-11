400 de angajati Romtelecom vor fi transferati la Ericsson Romania

Romtelecom si Ericsson au incheiat un acord pentru servicii de administrare a retelei pentru externalizarea unor operatiuni de teren, contract ce prevede transferul catre Ericsson a circa 400 angajati ai Romtelecom care activeaza in prezent in departamentele de Comutatie si Electroalimentare, precizeaza NewsIn.

"Romtelecom si Ericsson anunta incheierea unui acord pentru servicii de administrare a retelei pe o perioada de 5 ani pentru externalizarea unor operatiuni de teren. Contractul prevede transferul catre compania Ericsson, incepand cu data de 11 ianuarie 2010, a aproximativ 400 angajati ai Romtelecom care activeaza in prezent in departamentele de Comutatie si Electroalimentare.

Ericsson isi va asuma in plus responsabilitatea pentru servicii de intretinere corectiva si preventiva de teren pentru activitatile de comutatie si electroalimentare", au anuntat miercuri cele doua companii.

"Am parcurs un proces complex inainte de a ajunge in aceasta etapa finala, analizand cu atentie fiecare aspect al acestui acord: de la asigurarea unui transfer usor al angajatilor nostri, a continuitatii in ceea ce priveste locurile de munca si pana la mentinerea ofertelor de cea mai buna calitate ale Romtelecom.

Am examinat procesele, metodele, instrumentele si experienta partenerului nostru in domeniul serviciilor de administrare, dar si aspectele sociale presupuse de acest acord, incercand sa gasim o solutie cat mai avantajoasa pentru angajatii nostri", a declarat directorul general al Romtelecom, Yorgos Ioannidis.



De asemenea, Maurizio De Dominicis, Country Manager Ericsson Romania, a spus ca acest acord reprezinta "primul contract de servicii de administrare a retelei din Romania".

