Sirul scaderilor a fost intrerupt

Dupa o lunga perioada in care majoritatea tranzactiilor le generau vanzatorii si volumele nu impresionau decat prin dimensiunile lor redusa, astazi s-a produs o ruptura in acest mod de evolutie, in special la actiunile SIF. Piata a crescut in primele minute, imediat dupa deschidere, dupa care au revenit la scadere. La jumatatea sedintei deja scaderile erau destul de consistente si se intrevedea un final tipic pentru ultima perioada. Insa in cea de-a doua parte a sesiunii bursiere, cumparatorii a revenit in piata pe titlurile SIF, au inceput sa se tranzactioneze volume mari direct la preturile de vanzare, fara intentie de negociere. Asa se face ca indicele BET-FI a inchis mai sus cu aproape 4% decat ieri, iar rulajul total al zilei depaseste 35 milioane RON. Este mult prea devreme sa vorbim de o revenire, sedintele viitoare vor trebui sa confirme o schimbare de trend, mai ales ca revenirea de azi vine dupa o sedinta in care titlurile SIF au suferit deprecieri de proportii.

Sectorul petrolier a incheiat sedinta tot pe minus. O volatilitate mai mare au avut titlurile Rompetrol Rafinare (RRC), care au scazut la un minim de 0,0696 RON/actiune, si-au revenit ulterior si au inchis la palierul de 0,07 RON (-1,4%). La Petrom Bucuresti (SNP) a fost spart pentru prima data in ultima perioada suportul de la 0,5 RON/actiune, in prima ora de la deschidere (faza in care toata piata ajungea la minime), insa a reintrat rapid in tunelul sau normal, deasupra acestui palier. A inchis tot la 0,5 RON (-1%) si a fost cel mai tranzactionat titlu de la prima categorie, cu un rulaj de peste 8 milioane RON.

Una din cresterile semnificative ale zilei si cea mai mare crestere de la prima categorie o inregistreaza Oltchim Rm. Valcea (OLT). In prima ora au fost si aici scaderi, la fel ca in toata piata, dar apoi cursul a inceput sa urce si s-a oprit doar la 0,36 RON/actiune (+5,9%). Desi e o performanta buna, aceasta crestere nu acopera scaderea de ieri, cand OLT a pierdut peste 7 procente.

Scaderea cea mai mare a sedintei apartine titlurilor Banca Comerciala Carpatica (BCC), o scadere de 2,8% la 0,52 RON/actiune. De data asta cazurile de scadere au fost mai putine si de amplori reduse, fata de zilele anterioare, cand cresterile erau o raritate. Celelalte doua banci au inchis mai jos cu cate un pas de cotare fata de ieri si doar BRD (BRD) a avut o volatilitate mai mare. Cursul a scazut la 15,4 RON, dar spre final a inceput sa isi revina, incheind sesiunea la 15,7 RON/actiune (-0,6%).

Investitorii in SIF-uri au rasuflat usurati astazi, pentru prima data dupa o lunga serie de scaderi ce pareau ca nu se mai opresc. Cu mici diferente, cele cinci SIF-uri au evoluat in tandem, au crescut la inceput, au scazut mai apoi, dupa care au intrat din nou pe crestere pana la final. SIF Moldova (SIF2) a inchis cel mai bine, cu 4,4% mai sus decat ieri, la 1,66 RON/actiune.

