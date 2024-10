Sedinta de astazi nu a adus o revigorare a Bursei

Cu toate ca apele s-au mai linistit dupa scaderile de ieri, sedinta de astazi nu a adus neaparat o revigorare, o revenire in randul actiunilor SIF. Piata in ansamblul ei a fost mai mult dominata de vanzatori, doar la final avand loc unele cresteri. In plus, volumele mici tranzactionate arata o prezenta apatica a investitorilor mari. In total s-au rulat in piata aproape 18 miliarde lei, iar indicii au incheiat la usoare scaderi. Ramane parerea generala ca nu se tranzactioneaza decat intr-o mica masura pe baza rezultatelor financiare sau a asteptarilor pe termen lung, mai mult cantarind factorii psihologici in decizia de investitie, cum se intampla de regula in sedintele in care sunt dominanti investitorii mai mici.

Cel mai tranzactionat emitent al zilei a fost BRD-GSG (BRD). Cu toate ca a inceput sa se tranzactioneze mai tarziu, cu aproape o ora de la deschiderea sedintei, BRD a realizat un rulaj total de peste 6 milioane RON in special in urma unei tranzactii de dimensiuni mai mari (123.000 actiuni). Cursul a scazut imediat ce BRD a intrat in piata la 15 RON/actiune, de unde nu a mai cunoscut miscari semnificative pana la final, inregistrand astfel o depreciere de 2% fata de ziua de ieri.

Titlurile petroliere au avut evolutii modeste si o lichiditate redusa. Ambele au scazut, Petrom (SNP) mai putin semnificativ, cu doar 0,4% la 0,4880 RON. La Rompetrol Rafinare (RRC), fara volume mari, cursul a avut oscilatii mai importante. La jumatatea sedintei a fost o cadere brusca pana la 0,0670 RON, iar pana la final nu a mai reusit sa urce deasupra palierului de 0,0690 RON, unde a si inchis, in scadere cu 2,3%.

Ads

Cu asociatia PAS recent dizolvata, Turbomecanica Bucuresti (TBM) a scazut si astazi, inca de la deschidere. Pana la final avea sa ajunga la un pret de 0,71 RON/actiune, cu 4,7% mai jos decat ieri, procent cu care inregistreaza cea mai mare scadere de la prima categorie. Asta inseamna un echivalent de 17,75 RON/actiune in preturile vechi, dinainte de splitarea valorii nominale, ceea ce arata o situatie buna, tinand cont ca maximul istoric al cursului TBM este de 18 RON.

Actiunile SIF au inceput bine sedinta, pe crestere, dupa care a inceput sa se vanda si cotatiile au mai dat inapoi. N-au fost volume mari vandute, insa piata fiind sensibila in aceasta perioada a fost suficient ca sa dea cursurile in jos cu 2-3%. Unele SIF-uri au reusit sa recupereze la final, sub acest aspect cel mai bine sta SIF Banat-Crisana (SIF1), care a inchis pe o crestere de 1,1% fata de ieri, la 1,8 RON/actiune.

Adresa : Calea Vitan nr.12, bl. V50 B, parter, ap. 29, sector 3

Telefon : 3224614/3215981

Fax : 3215981

email : office@primet.ro

Pagina internet : www.primet.ro

Ads