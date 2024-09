Bursa romaneasca se inscrie in trendul scaderilor generalizate al pietelor din regiune

Sedinta de astazi s-a conturat inca din primele minute ca o sedinta de scadere, pe majoritatea palierelor importante, bursa de la Bucuresti incadrandu-se astfel intr-un spectru mai larg al unor scaderi generalizate pe majoritatea pietelor financiare din regiune. La inchiderea sedintei de la noi, indicii principali din Ungaria, Polonia, Cehia (unde bursele sunt mai dezvoltate) inregistrau scaderi de circa 3,5%. La BVB, indicii au scazut mai puternic in primele minute, dupa care au ramas pe o panta usor descendenta pana la final (la inchidere, cea mai mare scadere o inregistreaza BET, de 1,7%). Bineinteles ca nu au lipsit evolutiile bune, insa caracterul lor izolat nu poate inlatura impresia generala de scadere, pe fond de lichiditate redusa.

Una din exceptii este Banca Transilvania (TLV), care si-a continuat si astazi evolutia buna a cursul, de la trecerea in perioada ex-dividend inscriindu-se pe un trend ascendent. Astfazi cursul a crescut cu 1,15 la 0,9200 RON, asta insemnand un echivalent la pretul dinainte de data de inregistrare de 1,47 RON/actiune. In ceea ce priveste titlurile BRD, nu am asistat la evolutii deosebite, lichiditatea a fost, la fel ca in ultimele zile, modesta si cursul a inchis pe o usoara scadere, la 17,2 RON/actiune (-0,6%). BRD a anuntat rezultatele pe primul trimestru, dupa inchiderea sedintei, cu un profit net de 150 milioane RON (in crestere cu 3% fata de aceeasi perioada a anului trecut)

Efectul rezultatului nefavorabil pe primele trei luni s-a resimtit astazi la Rompetrol Rafinare Constanta (RRC), piata taxand compania. Astfel, cursul actiunii a scazut direct de la deschidere in jurul unui palier de 0,0850 RON, dupa care a mai suferit un val de scadere in ultima parte a sedintei, inchizand la 0,0830 RON/actiune (-7,8%). Volumul insa nu a fost mare, de aproape 25 milioane actiuni, ceea ce arata ca nu a fost presiune la vanzare.

O noua bariera a trecut astazi Prodplast Bucuresti (PPL), societate aflata de o saptamana si ceva pe val, in urma dizolvarii asociatiei PAS. Astazi a avut loc o crestere brusca la jumatatea sedintei, sustinuta pana la final. Cursul a trecut pragul de 4 RON/actiune, inchizand la 4,12 RON (+8,1%). In ultima saptamana PPL inregistreaza un avans de 30,8% si volumul total tranzactionat reprezinta aproape 19% din capitalul social al companiei.

Actiunile SIF nu si-au gasit nici astazi adepti, confirmand apatia in care a intrat aceasta piata in ultima perioada. Se poate ca asteptarea publicarii raportului de tara sa fie o cauza, investitorii fiind prudenti inaintea acestui eveniment care urmeaza sa aiba loc in 16 mai. Toate SIF-urile au incheiat sedinta pe minus, in conditii de lichiditate modesta si cel mai mult a scazut SIF Transilvania (SIF3), cu 1,8% la 2,15 RON/actiune. Insa la cum a evoluat piata in ultima perioada, la fel de bine putem sa fim privati de evolutii semnificative odata cu publicarea raportului Comisiei Europene.

