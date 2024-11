Bursa avanseaza cu 0,5% la jumatatea sedintei

Majoritatea indicilor Bursei de Valori Bucuresti afisau cresteri de pana la 0,82%, la jumatatea sedintei de tranzactionare, in timp ce lichiditatea pietei fusese sporita de transferarea a 0,19% din capitalul Bancii Transilvania (TLV), prin intermediul unui "deal".

Lichiditatea pietei de actiuni urcase la 10,4 milioane lei (2,45 milioane euro), la jumatatea sedintei de tranzactionare, in conditiile in care, in prima parte a zilei, a fost transferat un pachet de actiuni Banca Transilvania (TLV), pentru 4,3 milioane lei, reprezentand 0,19% din capitalul social.

Cele 2 milioane actiuni TLV au fost vandute prin intermediul unei tranzactii speciale "deal", la un pret de 2,15 lei, cu 1,9% mai mare decat cotatia de referinta.

Indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide zece titluri listate la BVB, crestea cu 0,75%, pana la 4.711,07 puncte, in timp ce indicele compozit, BET-C, avansa cu 0,49%, pana la 2.723,68 puncte.

Indicele BET-FI, al celor cinci societati de investitii financiare (SIF), castiga 0,76%, pana la 23.928,31 puncte, iar indicele ROTX, jucat la Bursa din Viena, crestea cu 0,82%, ajungand la 9.837,74 puncte.

Indicele BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, avansa cu 0,80%, pana la 464,17 puncte, iar indicele BET-NG, care reflecta evolutia a zece titluri din sectorul energetic de la Bursa, crestea cu 0,23%, pana la 587,55 puncte.

Bursele europene afisau cresteri semnificative in jurul orei 13, in contextul in care investitorii asteptau mai multe date importante privind economia americana.

Astfel, indicele reprezentativ pentru cele mai importante 100 de actiuni listate la bursa londoneza, FTSE, crestea cu 1,01%, pana la 5.297,17 puncte, iar indicele pietei din Frankfurt, DAX, avansa cu 1,05%, pana la 5.768,94 puncte.

Indicele celor mai solide 40 de actiuni de la Bursa din Paris, CAC40, crestea cu 1,73%, pana la 3.822,36 puncte.

Actiunile SIF Oltenia (SIF5) erau cele mai lichide din piata, cu un rulaj de 1,82 milioane lei, si se scumpeau cu 0,79%, pana la 1,27 lei, in vreme ce titlurile SIF Moldova (SIF2) se mentineau la cotatia de 1,13 lei, pe o lichiditate de 1,41 milioane lei.

Pe sectorul bancar, pretul actiunilor Bancii Transilvania (TLV) crestea cu 2,37%, la 2,16 lei, in urma unor tranzactii de 1,47 milioane lei, in timp ce actiunile Erste Bank (EBS) castigau 0,43%, pana la 118,10 lei, pe suportul unui rulaj de 114.800 lei.

Schimburile cu actiuni Petrom (SNP) insumau 182.750 lei, iar titlurile stagnau la pretul de 0,252 lei, in timp ce actiunile Rompetrol Rafinare (RRC) avansau cu 0,33%, la 0,0601 lei, in urma unor tranzactii de 57.350 lei.

