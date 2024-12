Un milion de români, îngroziți de un dezastru financiar într-o țară vestică: Cel mai mare exod de bani din 2009

Fără îndoială, războaiele din Ucraina și Israel au produs perturbări masive pe piața de capital, alimentând crizele din toată lumea, dar și în Europa. Acum, un milion de români care trăiesc într-o țară puternică occidentală, Marea Britanie, asistă la un dezastru financiar. Astfel, Bursa din Londra (London Stock Exchange) suferă cel mai mare exod de bani (și de companii care au părăsit piața britanică) din 2009 și până acum.

Piața principală din Londra stabilită pentru cele mai puține listări din ultimii 15 ani, pe măsură ce atracția pentru New York crește, în ciuda reformelor planificate din Marea Britanie. Bursa de Valori din Londra se află pe drumul spre cel mai prost an pentru plecări de la criza financiară, deoarece se teme că mai multe companii FTSE 100 vor părăsi Marea Britanie în favoarea New York-ului, potrivt Financial Times.

Un total de 88 de companii și-au radiat sau transferat listarea principală de pe piața din Londra în acest an, doar 18 le-au luat locul, potrivit London Stock Exchange Group.

Acesta marchează cel mai mare flux net de companii de pe piața principală din 2009, în timp ce numărul de noi listări este, de asemenea, pe cale să fie cel mai scăzut din ultimii 15 ani, deoarece ofertele publice inițiale rămân limitate, iar ofertanții vizează grupurile listate la Londra.

Exodul a continuat în ciuda eforturilor guvernului britanic, autorităților de reglementare și LSE de a spori atractivitatea orașului prin reformarea regulilor pieței și a sistemului intern de pensii.

Ads

Ashtead, compania de închiriere de echipamente cu o evaluare de piață de 23 de miliarde de lire sterline, a devenit luna aceasta cea mai recentă mare afacere care a propus mutarea cotei sale principale de la Londra la New York. S-ar alătura altor șase grupuri FTSE 100 pentru a renunța la indicele blue-chip în favoarea locațiilor de peste mări din 2020.

Inclusiv Ashtead, aceste companii au avut o evaluare de piață combinată de aproape 280 de miliarde de lire sterline vineri - aproximativ 14% din valoarea totală actuală a FTSE 100.

Dezertorii includ gigantul de jocuri de noroc de 39 de miliarde de lire sterline Flutter, care deține Paddy Power, și grupul de materiale de construcții de 55 de miliarde de lire sterline CRH. Ambii și-au mutat lista principală la New York în ultimele 18 luni.

Românii, a doua comunitate din Marea Britanie

O serie de preluări de către ofertanți de capital privat a epuizat, de asemenea, bursa. Grupul de securitate cibernetică Darktrace și platforma de investiții Hargreaves Lansdown se numără printre cei care au fost de acord să fie cumpărate în acest an. „Nu putem fi luați în serios ca lider global în finanțe dacă nu avem o piață de capital înfloritoare”, a spus Charles Hall, șeful de cercetare la agentul de bursă Peel Hunt.

Ads

„Piața din Regatul Unit nu are niciun drept dat de la Dumnezeu de a fi un loc de top pentru listare, dar necesită îngrijire și sprijin pentru a avea succes pe o piață, care este din ce în ce mai globală”, a spus Hall, adăugând că „mai multe companii vor pleca” dacă nu se acționează rapid.

Pentru unii, mutarea reflectă creșterea operațiunilor lor nord-americane. Ashtead realizează 98% din profitul operațional în SUA, în timp ce grupul de instalații sanitare Ferguson, care s-a mutat în 2022, obține 99%.

Nouă companii din FTSE 100 își culeg mai mult de jumătate din veniturile din SUA, potrivit Bank of America, inclusiv grupul de date Experian și compania de educație Pearson. Cele 18 mari grupuri enumerate la Londra identificate ca riscuri de zbor au inclus Rio Tinto și British American Tobacco. Perechea a fost presată de investitori să-și mute listarea principală în Australia și, respectiv, în SUA.

Ads

„Mai multe companii din Marea Britanie se gândesc să-și mute listarea la bursă în SUA, iar decalajul de evaluare a Regatului Unit față de SUA a devenit mai mare”, a spus Goldman Sachs. Dar un bancher senior din Londra a spus că se așteaptă ca anul viitor să fie transferate mai multe listări în SUA, în special în rândul companiilor cu creștere rapidă. „SUA sunt acum o piață de capital atât de mare în comparație cu oriunde altundeva, încât [în general] oamenii simt că vor obține o afacere mai bună în SUA”, a spus el.

Sharon Bell, un strateg european de acțiuni la Goldman Sachs, a declarat că multe companii care caută evaluări mai mari s-au simțit forțate să plece din Marea Britanie de lipsa interesului investitorilor autohtoni.

„Este foarte trist”, a spus un director executiv al FTSE 100 după anunțul lui Ashtead. Retorica „America pe primul loc” a președintelui ales Donald Trump ar putea, de asemenea, împinge companiile să accelereze orice plan de plecare, a adăugat executivul.

Ads

Peste 1 milion de români s-au stabilit în Marea Britanie, iar circa 500.000 dintre ei se află în zona metropolitană din Londra. Comunitatea de români este a doua ca mărime din Marea Britanie, după cea poloneză.

...citeste mai departe despre "Un milion de români, îngroziți de un dezastru financiar într-o țară vestică: Cel mai mare exod de bani din 2009" pe Ziare.com

Ads