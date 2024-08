Scădere pronunțată a ROBOR după decizia BNR de miercuri. La cât a ajuns indicele în funcție de care se calculează ratele românilor

Indicii ROBOR la trei și șase luni au coborât semnificativ joi, 8 august, după ce Banca Națională a României a anunțat în ziua precedentă reducerea ratei dobânzii de referință.

ROBOR la trei luni a ajuns la 5,59%, de la 5,8% în ziua precedentă, în timp ce indicele ROBOR la șase luni a scăzut la 5,63%, de la valoarea de 5,85% afișată miercuri de BNR.

Pentru ROBOR la trei luni, valoarea este comparabilă cu cea de 5,57% afișată la 18 mai 2022. Pentru ROBOR la șase luni, o astfel de valoare nu a mai fost înregistrată din 13 mai 2022, când se situa la 5,65%.

Acești indici sunt de referință pentru stabilirea dobânzilor variabile ale creditelor pe care le iau românii în lei.

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) se situează la 5,86%, conform datelor publicate de BNR. Acesta este calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul I din 2024, în scădere faţă de cel publicat în urmă cu trei luni (valabil pentru trimestrul IV din 2023), de 5,90%.

Reducerea dobânzii de referință

După ce inflația anuală a coborât sub 5% în luna iunie a acestui an, pe fondul ieftinirii energiei, BNR a redus dobânda de politică monetară. Rata dobânzii de referință a scăzut cu 0,25%, ajungând la 6,5%, a anunțat banca centrală. Noile rate ale dobânzii sunt de 4,25% pentru operațiunile principale de refinanțare, 4,50% pentru facilitatea de creditare marginală și 3,75% pentru facilitatea de depozit.

Totodată, BNR a hotărât reducerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an, de la 7,75% pe an, şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an, de la 5,75% pe an, şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

