Ai sau nu nevoie de o intervenție pentru ridicarea sânilor? 5 aspecte pe care să le evaluezi

Intervenția de ridicare a sânilor este o decizie personală și poate fi o alegere dificilă. Indiferent de motivul pentru care te gândești la această procedură, este important să evaluezi mai multe aspecte, dacă vrei să iei cea mai bună decizie pentru tine și sănătatea ta. Iată cinci detalii cheie pe care trebuie să le ai în vedere!

1. Starea actuală a sânilor tăi

Un prim pas important pentru a determina dacă ai nevoie de mastopexie (intervenția de ridicare a sânilor), este să evaluezi cu atenție starea actuală a sânilor tăi. Această procedură este, de obicei, potrivită atunci când sânii căpătă un aspect căzut sau lăsat, o condiție cunoscută sub numele de ptoză. Ptoza poate apărea din diverse motive, cum ar fi sarcina, alăptarea, pierderea semnificativă în greutate sau procesul natural de îmbătrânire [1]. Observă cu atenție poziția mamelonului față de pliul inframamar (zona de sub sân). Dacă mamelonul este poziționat mai jos decât acest pliu, este posibil să beneficiezi de pe urma unei intervenții de ridicare a sânilor [2].

2. Obiectivele și așteptările tale

Înainte de a decide să te supui acestei intervenții, este important să îți clarifici cât mai bine obiectivele și așteptările. Ce anume vrei să obții prin această procedură? Dacă îți dorești doar o îmbunătățire a formei și a poziției sânilor, o intervenție de ridicare a sânilor poate fi soluția ideală. În schimb, dacă vrei să adaugi volum, poate fi necesar să optezi pentru o augmentare mamară cu implant, combinată cu ridicarea sânilor [3]. Discută cu un chirurg estetician despre așteptările tale pentru a te asigura că poți obține rezultatele pe care ți le dorești!

Ads

3. Timpul de recuperare

Perioada de recuperare după o operație de ridicare a sânilor variază în funcție de complexitatea procedurii și de răspunsul individual al organismului la vindecare. Ca urmare, vei avea nevoie de suficientă răbdare în acest interval. Este recomandat să îți planifici timpul necesar pentru recuperare, care poate varia de la câteva săptămâni până la câteva luni. În perioada post-operatorie, va trebui să eviți activitățile fizice intense și să porți un sutien special pentru susținere. Asigură-te că ai sprijinul necesar de la persoanele apropiate și că poți aloca timpul necesar pentru a te recupera în mod corect [3].

4. Riscurile și beneficiile intervenției

Ca orice intervenție chirurgicală, ridicarea sânilor implică anumite riscuri și beneficii. Pentru a-ți face o imagine completă cu privire la aceste aspecte, trebuie să discuți cu un medic specialist despre toate riscurile posibile, cum ar fi infecțiile, cicatricile, asimetria sau reacțiile adverse la anestezie. Informează-te și cu privire la beneficiile de care te poți bucura, care includ îmbunătățirea aspectului estetic al sânilor, creșterea încrederii în sine și corectarea posturii [3]. Fă-ți o listă cu avantajele și dezavantajele procedurii și analizează-le cu atenție pentru a lua o decizie informată.

Ads

5. Specialistul care va realiza operația

Un aspect extrem de important pentru succesul oricărei intervenții estetice este alegerea unui chirurg estetician de încredere și cu experiență. Cercetează atent toate opțiunile disponibile și alege un specialist care are certificările necesare și o reputație bună în domeniu. Programează o consultație pentru a discuta detaliile intervenției, pentru a înțelege cum decurge operația și pentru a descoperi dacă te simți confortabil cu medicul ales. O relație bună cu chirurgul tău te va ajuta să te simți în siguranță pe parcursul întregului proces!

După cum vezi, decizia de a face o operație pentru ridicarea sânilor este una personală și trebuie luată cu grijă, doar după o analiză atentă a tuturor factorilor implicați. Fie că vrei să îți îmbunătățești aspectul sânilor după sarcină sau pur și simplu îți dorești să te simți mai bine în pielea ta, este important să iei în considerare toate aspectele discutate mai sus. Consultă-te cu un specialist de încredere și cere toate detaliile de care ai nevoie înainte de a lua decizia finală!

Ads

Surse de informare:

[1] „What to Know about Sagging Breasts.” WebMD, WebMD, 27 May 2021, www.webmd.com/women/what-to-know-about-sagging-breasts. Accesat în data de 9 Iulie 2024.

[2] „Breast Lift - Mayo Clinic.” Mayoclinic.org, 2022, www.mayoclinic.org/tests-procedures/breast-lift/about/pac-20393218. Accesat în data de 9 Iulie 2024.

[3] „Breast Lift (Mastopexy): Surgery & Recovery.” Cleveland Clinic, 2022, my.clevelandclinic.org/health/treatments/23298-breast-lift. Accesat în data de 9 Iulie 2024.

Dr. med. Priv. Mihai Chertif M.D.

Chirurgie plastica si estetica

Administrator Clinica Cosmedica Baia Mare

www.cosmedica.ro

https://www.instagram.com/clinica.cosmedica/

Ads