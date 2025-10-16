Rezerva valutară a BNR a scăzut cu peste 6 miliarde de euro în ultimul an

Banca Națională arată că în cursul lunii iunie 2025 nivelul rezervelor valutare s-a modificat față de mai 2025

Rezerva valutară a BNR a scăzut cu peste 6 miliarde de euro în perioada iunie 2024 – iunie 2025.

Deși valoarea aurului deținut de BNR a crescut cu peste 2 miliarde de euro, în această perioadă, nu a fost suficient pentru a compensa în totalul rezervelor internaționale (aur plus valute).

Prin urmare, și la nivelul rezervelor internaționale totale a fost înregistrat un declin de peste 4 miliarde de euro.

Creștere față de luna anterioară

Rezervele valutare la BNR se situau la nivelul de 58,28 miliarde euro, la finele lunii iunie 2025.

Este un nivel superior celui consemnat în data de 31 mai 2025, când rezervele valutare ale BNR au fost de 55,66 miliarde euro, dar o scădere puternică în comparație cu 30 iunie 2024.

Astfel, rezervele valutare ale BNR erau de 64,39 miliarde euro cu un an în urmă, potrivit datelor BNR consultate de Risco.ro, de unde rezultă o scădere de peste 6,1 miliarde euro ce s-a petrecut în ultimul an de zile.

Plus două miliarde doar din prețul aurului

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 9,35 miliarde euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 30 iunie 2025 au fost de 67,63 miliarde euro, mai mari faţă de 65,356 miliarde euro, nivelul consemnat la 31 mai 2025.

Față de iunie 2024, totalul rezervelor internaționale la BNR din iunie 2025 este însă inferior, în ciuda evoluției fulminante a prețului internațional al aurului în această perioadă.

Astfel, BNR avea rezerve internaționale de 71,64 miliarde euro la finele lui iunie 2024, cu peste 4 miliarde de euro mai mari.

Deși cantitatea a fost aceeași, valoare rezervei de aur în data de 31 iunie 2024 a fost de 7,25 miliarde euro, cu peste 2 miliarde de euro mai mică.

Evoluția crescătoare a prețului internațional al aurului nu a fost însă suficientă pentru a compensa în totalul rezervelor internaționale ale BNR (valute plus aur) deprecierea puternică a nivelului rezervelor valutare petrecută în ultimul an.

Plăţile scadente în luna iulie 2025 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 476 milioane euro.

Operațiuni în iunie 2025

Banca Națională arată că în cursul lunii iunie 2025 nivelul rezervelor valutare s-a modificat față de mai 2025 ca urmare a următoarelor operațiuni:

Intrări de 6,1 miliarde euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, dar și alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor (inclusiv tranșa din Planul Național de Redresare și Reziliență – PNNR- acordat de Comisia Europeană, în sumă de aproximativ 1.280 milioane euro), precum și alimentarea contului Comisiei Europene și altele.

Pe de altă parte, au avut loc ieşiri de 3,48 miliarde euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, precum și plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută și altele.

