Urmează o nouă eră a rețelelor sociale – dar începutul e haotic ANALIZĂ

Un bebeluș fuge de un T-Rex pe fundalul unei piese de Lady Gaga. Pisici dansează în două labe, îmbrăcate în haine de stradă. Iar o înregistrare „bodycam” arată polițiști arestând… un bol de macaroane cu brânză.

Acestea nu sunt fragmente dintr-un vis absurd, ci exemple reale de conținut generate cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), distribuite pe noile platforme sociale alimentate de tehnologie. Marile companii din tehnologie încearcă să reinventeze rețelele sociale cu ajutorul AI – însă rezultatul, cel puțin până acum, este neclar și haotic, susține CNN.

Sora, noua aplicație lansată de OpenAI, este cel mai recent exemplu dintr-un val de produse AI care intră pe scena rețelelor sociale. Meta testează o aplicație numită Vibes, cu un flux de tip TikTok, unde utilizatorii pot interacționa cu personaje AI direct în mesageria Instagram. TikTok, la rândul său, a introdus AI Alive, un instrument care transformă imagini statice în videoclipuri animate cu o singură comandă.

Toate aceste inițiative fac parte dintr-o cursă tehnologică intensă pentru a contura viitorul internetului – și, poate mai important pentru giganții din industrie, pentru a descoperi noi modalități de a monetiza inteligența artificială, într-un context în care mulți se tem de formarea unei „bule” speculative.

Probleme de reglementare și conținut fals

Integrarea AI în rețelele sociale a stârnit numeroase îngrijorări, de la posibile încălcări ale drepturilor de autor până la riscurile tot mai mari de răspândire a dezinformării.

În cazul aplicației Sora, Asociația Producătorilor de Film din SUA (Motion Picture Association) a acuzat că numeroase videoclipuri care încalcă drepturile asupra unor filme sau personaje celebre au fost generate și distribuite pe platformă. OpenAI a răspuns promițând „mai mult control pentru deținătorii de drepturi” și explorează inclusiv un model de partajare a veniturilor.

În prezent, solicitările de generare a conținutului cu personaje protejate prin drepturi de autor, precum Pikachu sau SpongeBob, sunt blocate automat de sistem.

Îngrijorările legate de conținutul falsificat s-au amplificat odată cu dezvoltarea AI capabilă să creeze materiale vizuale extrem de realiste. Deși clipurile generate de Sora conțin semnături digitale standardizate (metadate C2PA) și watermark-uri invizibile, specialiștii avertizează că aceste marcaje pot fi eliminate cu ușurință – o realitate demonstrată recent de publicația 404 Media și confirmată independent de CNN.

Meta susține că sistemele sale pot detecta automat persoane publice și conținut dăunător generat de AI, iar materialele produse cu ajutorul uneltelor Meta AI sunt, de asemenea, marcate cu semnale invizibile pentru urmărire internă.

Riscuri pentru adolescenți și lipsă de transparență

O altă preocupare majoră ține de impactul chatboturilor AI asupra sănătății mintale a tinerilor. Mai multe procese recente în SUA acuză aplicația Character.AI că ar fi contribuit la probleme psihologice, inclusiv cazuri tragice de sinucidere. OpenAI susține că aplicația Sora include măsuri mai stricte pentru protecția utilizatorilor tineri – precum interdicții privind generarea de conținut pentru adulți și restricții pentru adulții care încearcă să contacteze adolescenți.

Meta afirmă că folosește tehnologii de detectare a comportamentului suspect pentru a limita accesul adulților la conținut destinat minorilor.

Totuși, rămâne o întrebare esențială: chiar își doresc utilizatorii ca rețelele lor sociale să fie invadate de conținut generat de AI?

Critici ai acestor aplicații, precum Sora și Meta AI, spun că feed-urile devin rapid o succesiune de conținut aleatoriu, fără coerență, care nu încurajează interacțiunea sau explorarea. În plus, au existat cazuri în care utilizatorii nu au înțeles că mesajele scrise către asistenții AI – unele dintre ele conținând informații personale sensibile, precum probleme medicale sau legale – ar putea deveni vizibile în feedurile publice ale aplicației. Meta a precizat că mesajele sunt private în mod implicit și nu sunt distribuite fără acordul expres al utilizatorului, printr-un proces în mai mulți pași.

Direcția viitorului: între creativitate și control

Este adevărat că obiectivul principal al acestor aplicații nu este neapărat scrolling-ul nesfârșit, ci crearea de conținut nou. Atât OpenAI, cât și Meta par să vizeze creatorii de conținut ai noii generații, oferindu-le uneltele AI cu care să experimenteze și să producă videoclipuri virale cu efort minim.

Cu toate acestea, asemănarea tot mai evidentă cu TikTok și alte platforme de video scurt sugerează că ambiția acestor companii este mai mare: nu doar să fie unelte de creație, ci destinații în sine pentru consumul de conținut.

Însă natura acestor noi rețele sociale – în care granițele dintre realitate și ficțiune devin tot mai greu de delimitat – rămâne în mare parte nedeterminată, chiar și pentru actorii principali care le dezvoltă, subliniază CNN.

