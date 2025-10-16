Parlamentul European cere o „vârstă digitală minimă” de 16 ani pentru a accesa reţele sociale, platforme video şi aplicaţii bazate pe AI. Ce măsuri va lua România

Parlamentul European cere o „vârstă digitală minimă” de 16 ani pentru a accesa reţele sociale, platforme video şi aplicaţii bazate pe AI. Ce măsuri va lua România
Copil care se joacă pe telefon - Foto: Pixabay

Senatoarea Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte al PNL, anunță că Legea Majoratului Digital, pe care a inițiat-o, urmează să aplice, în România, normele Parlamentului European pentru protejarea copiilor pe Internet.

"Parlamentul European cere astăzi o „vârstă digitală minimă” de 16 ani pentru accesul la rețele sociale, platforme video și aplicații bazate pe inteligență artificială.

Aceasta este exact filozofia Legii Majoratului Digital, pe care am inițiat-o și care a fost deja adoptată de Senatul României", precizează Nicoleta Pauliuc într-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 16 octombrie 2025.

După ce a fost aprobat în Senat, proiectul Legii Majoratului Digital urmează să fie dezbătut și supus la vot în Camera Deputaților.

"Europa recunoaște un adevăr simplu: copiii trebuie protejați online. Între 13 și 16 ani, accesul la platforme trebuie să se facă doar cu acordul părinților. Platformele digitale trebuie să-și asume răspunderea pentru siguranța minorilor, nu doar părinții sau școala", subliniază senatoarea Nicoleta Pauliuc.

