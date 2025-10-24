Mișcare comercială cu impact major: Carrefour, care a avut cifră de afaceri de 12 miliarde de lei în 2024, se pregătește să vândă magazinele din România

Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 11:48
121 citiri
Mișcare comercială cu impact major: Carrefour, care a avut cifră de afaceri de 12 miliarde de lei în 2024, se pregătește să vândă magazinele din România
Carrefour se pregătește să își vândă magazinele din România. FOTO Pixabay

Lanțul francez de supermarketuri Carrefour se pregătește să vândă magazinele din România și a mandatat banca BNP Paris Bas să caute cumpărător.

Informația a fost transmisă de publicația franceză LInforme și citată de Bloomberg, după cum informează G4Media.

Decizia vine pe fondul politicilor tot mai agresive ale ultimelor guverne față de retaileri.

Carrefour a vândut deja un magazin din Pitești către lanțul românesc La Cocoș și a cedat spațiul din Sun Plaza către Auchan.

Carrefour își vinde de asemenea și magazinele din Polonia și Bloomberg a raportat anterior că Jerónimo Martins din Portugalia ia în considerare achiziționarea magazinelor, însă ar putea avea probleme antitrust.

Cifra de afaceri pentru Carrefour România SA în anul 2024 a fost de 12,54 miliarde lei, reprezentând o creștere de 10,5% față de anul anterior. Compania a înregistrat, de asemenea, un profit net de 52,47 milioane lei în 2024.

...citeste mai departe despre "Mișcare comercială cu impact major: Carrefour, care a avut cifră de afaceri de 12 miliarde de lei în 2024, se pregătește să vândă magazinele din România" pe Ziare.com

Cum să rămâi relevant pe piața muncii după 50 de ani. Sfaturile unui consultat în afaceri: „Dacă la cei tineri se acceptă, la voi nu”
Cum să rămâi relevant pe piața muncii după 50 de ani. Sfaturile unui consultat în afaceri: „Dacă la cei tineri se acceptă, la voi nu”
Consultantul în afaceri George Butunoiu face o listă cu lucrurile care i-ar ajuta pe oamenii cu vârsta de peste 50 de ani să continue să fie atractivi pentru piața muncii. Acesta subliniază...
România a scăpat creșterea colectării de TVA din PNRR, dar Comisia tot a dat greu Guvernului: jalon legat de performanța funcționarilor ANAF și cei din vămi
România a scăpat creșterea colectării de TVA din PNRR, dar Comisia tot a dat greu Guvernului: jalon legat de performanța funcționarilor ANAF și cei din vămi
România a înlocuit un jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru reducerea gap-ului de TVA cu unul ce prevede o serie de sarcini suplimentare, mai dure și...
#retail, #carrefour, #magazine , #Stiri Companii

Curs valutar

1 EUR = 5.0823 RON

-0.0008

1 USD = 4.3826 RON

-0.0009
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Motivele pentru care un mecanic cu zeci de ani experiență nu și-ar cumpăra niciodată o mașină electrică. "Este cea mai mare loterie"
  2. Trump primește o grea lovitură: 1 miliard de dolari pe zi ”curge” din SUA spre o țară aflată la 11.000 de km distanță
  3. O țară de un miliard de locuitori s-ar lepăda de ”pomenile” lui Putin: Cum a ademenit-o Trump să renunțe la Rusia
  4. Trump, învins de o țară cu armele proprii ale Americii: „Dacă vrei să lupți, ne vom bate cu tine până la capăt”
  5. Umbrărescu se luptă cu oligarhul Ahmetov pentru a prelua integral o companie-gigant: „A pus o condiție”
  6. Suma uriașă câștigată de un șofer de Bolt, după o lună în care a lucrat 12 ore pe zi. "Bani se fac, doar trebuie să îți placă să muncești"
  7. O țară a pus mâna pe o bogăție uriașă, într-un ritm rapid: A uimit lumea, cumpărând 2.200 de tone dintr-un material scump
  8. SUA primesc o veste îngrozitoare despre o superputere: Are o rețea mondială prea mare pentru ca Trump să o destrame
  9. Lovitură dată de mutarea lui Trump: Pierdere colosală de 35 de miliarde de dolari
  10. Angajații unei fabrici din România și-au primit salariile restante după zece ani. Cea mai mare sumă depășește 167.000 de lei