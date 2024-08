Obsesia banilor. Cum scapi de anxietatea financiara si recapeti controlul asupra mintii tale?

Banii aduc sau nu fericirea, dar cu siguranta cauzeaza stres. Atat pentru cei care ii au, cat si pentru cei care duc lipsa resurselor financiare. Specialistii numesc aceasta boala a banilor-anxietate financiara. Apare atunci cand oamenii se gandesc obsesiv la sumele din bani din cont, fie de teama de a nu saraci sau din dorinta de a inmulti banii prin diferite metode, fie pentru ca nu reusesc sa obtina suficient pentru a scapa de datorii. Ingrijorarile legate de bani fac tot mai multe victime, in special in perioadele cu instabilitate economica. Oamenii se tem sa nu-si piarda jobul, sa nu ramana fara locuinta sau sa nu-si mai permita sa-si asigure traiul. Totusi, s-a constatat ca si in perioadele infloritoare, in care o persoana are resurse, traverseaza momente de prosperitate, pot aparea episoade de anxietate financiara. Consultantii RisCo.ro te ajuta sa identifici simptomele si iti vin in ajutor cu cateva sfaturi pentru ca tu sa recapeti controlul asupra mintii tale.

Cauzele si simptomele anxietatii financiare

Motivele care duc la aparitia anxietatii financiare pot fi multiple, poate fi generata de o situatie temporara sau un cumul de factori. Iata cateva dintre cauze:

• schimbare a venitului

• acumularea de datorii mari

• intrarea intr-o noua faza a vietii (casatoria, nasterea unui copil, pensionarea)

• veniturile insuficiente

• investitiile slabe sau pierderile financiare semnificative

• incertitudinea de la locul de munca si teama de a pierde locul de munca

• asteptarile idealiste

• standarde de viata nerealiste

Asadar, o trecere in revista a motivelor care duc la aparitia anxietatii financiare arata clar ca poate afecta atat pe cei care nu dispun de resurse pentru a face fata cheltuielilor, cat si pe cei cu resurse suficiente, dar care au permanent teama de a ramane fara bani. Cum recunosti anxietatea financiara? Se manifesta in diverse forme, de la manifestari emotionale (depresie, insomnie, ingrijorari), pana la manifestari fizice (probleme de sanatate: greata, dureri de cap, afectiuni cardiovasculare) si manifestari in plan social (izolarea, irascibilitate, furie, gandire negativa).

Simptome ale anxietatii financiare si cum le depasesti

Discutii obsesive despre bani- daca la tot pasul vorbesti despre sumele din cont, despre cum sa faci mai multi bani, iti calculezi totul obsesiv si le impui si celorlati un anumit comportament in preajma ta, atunci trebuie sa tragi un semnal de alarma. Evita discutiile despre bani, analizeaza-ti comportamentul si cere ajutorul unui specialist.

Teama de a nu ramane fara job- este un alt simptom. Chiar daca esre reala sau nu, trebuie sa inveti sa gestionezi aceasta frica. Informeaza-te asupra situatiei de la locul de munca, abordeaza totul cu optimist, analizeaza piata si cauta noi variante, in eventualitatea in care esti nevoit sa schimbi locul de munca.

Pierderea controlului asupra banilor – este fix ceea ce nu iti doresti sa se intample. Daca ai un stil de viata nerealist, neadaptate conditiilor tale financiare, acumulezi datorii, fac imprumuturi peste imprumuturi si ramai in urma cu facturi, nu mai stii cat castigi si cat cheltui este timpul sa spui STOP. Ia-le pe rand! Faci o analiza a veniturilor si cheltuielilor, incearca sa iti stabilesti obiective financiare si sa reduci cat mai mult gradul de indatorare.

Munca obsesiva- este tot o manifestare a anxietatii financiare. Multe persoane ajung in stadiu de burnout tocmai din teama ca nu fac suficient de mult, ca nu acumuleaza suficient de multi bani. Analiza veniturilor si cheltuielilor se impune si in acest caz. Trebuie sa stii exact de cat ai nevoie pentru un trai decent sau pentru a-ti indeplini un obiectiv. Epuizarea nu este o solutie!

Comparatia cu ceilalti- reprezinta o atitudine toxica pentru tine. Nu este nevoie sa intri in competitie cu nimeni. Fiecare face cat poate pentru a-si indeplini propriile obiective. Atat timp cat reusesti sa iti asiguri venitul necesar pentru tine, sa iti construiesti si o plasa de siguranta, este suficient. Goana dupa bani te poate imbolnavi si mai mult. Sa te gandesti mereu ca altul are mai mult decat tine, ca face mai bine decat tine este un comportament nociv.

