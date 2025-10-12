Cum să recunoști o mașină pe cale să se strice ca să economisești bani. Mecanic: "Poți preveni daune suplimentare, care ar face reparația mult mai scumpă"

Reparațiile auto par să apară întotdeauna în cel mai nepotrivit moment. Motorul începe să scoată fum chiar înainte de o excursie importantă sau frânele încep să scârțâie cu o săptămână înainte de salariu.

Dar, potrivit lui Chris Pyle, mecanic și expert auto, majoritatea defecțiunilor auto nu apar fără avertisment.

Pyle a spus că, deși unele defecțiuni apar brusc, cele mai multe mașini dau semne că ceva nu este în regulă. Problema este că șoferii fie nu observă aceste semne de avertizare, fie aleg să le ignore — ceea ce poate transforma o reparație ieftină într-un dezastru costisitor.

Semnele de avertizare pe care cei mai mulți le ratează

Pyle a enumerat mai multe semnale de alarmă care arată că mașina are nevoie de atenție: supraîncălzirea, scurgerile de lichide, zgomotele de frânare, fumul de eșapament, consumul crescut de combustibil, problemele de direcție, zgomotele ciudate ale motorului și schimbările neobișnuite de trepte.

„Dacă poți observa aceste semne din timp și duci mașina la verificat mai repede, poți preveni daune suplimentare, care ar face reparația mult mai scumpă”, a explicat Pyle.

Cheia este să fii atent la mașina ta în loc să acoperi problemele cu muzica. „Dă radioul mai încet și ascultă zgomotele ciudate, în loc să-l dai mai tare ca să le acoperi”, a sfătuit el.

Pyle a oferit exemple concrete despre cum ignorarea semnalelor de avertizare poate înmulți costurile de reparație.

Probleme la sistemul de răcire

O mică scurgere de lichid de răcire, un termostat defect, un ventilator stricat sau o pompă de apă nefuncțională pot duce la supraîncălzirea motorului. Problemele acestea, dacă sunt depistate la timp, se pot remedia relativ ușor.

Însă, dacă ignori semnele de avertizare și lași motorul să se supraîncălzească, poți ajunge să deteriorezi garnitura chiulasei sau chiar chiulasa în sine, iar reparația devine mult mai complexă și costisitoare, comparativ cu intervenția timpurie.

Uzura frânelor

Majoritatea mașinilor au sisteme de avertizare pentru problemele la frâne. Când plăcuțele de frână se subțiază prea mult, acestea emit un scârțâit special conceput să-ți atragă atenția. „Asta îi spune șoferului că e nevoie de plăcuțe noi imediat”, a explicat Pyle.

Dacă ignori zgomotul și continui să conduci, plăcuțele se uzează complet și încep să deterioreze alte componente ale sistemului de frânare.

O simplă înlocuire a plăcuțelor de frână, dacă este făcută la timp, se poate face ușor și rapid. Însă, dacă ignori semnele de avertizare și continui să conduci, plăcuțele se vor uza complet și vor deteriora discurile și, posibil, etrierele, ceea ce transformă o reparație simplă într-una mult mai complexă și costisitoare.

Rateuri ale motorului

Ceva la fel de simplu ca o bujie defectă poate provoca rateuri ale motorului. O bujie costă puțin pentru a fi înlocuită.

Însă, atunci când motorul funcționează defectuos, trimite combustibil nears în sistemul de evacuare. „Acest combustibil poate deteriora grav convertorul catalitic”, a explicat Pyle. Astfel, o problemă minoră, dacă este neglijată, poate duce la necesitatea unei reparații mult mai complexe și costisitoare.

Matematica financiară a prevenției

Exemplele lui Pyle arată cum prevenția economisește sume serioase. Întreținerea regulată a sistemului de răcire este mult mai ieftină și mai simplă decât repararea chiulasei motorului după ce s-a produs o avarie. La fel, o intervenție minoră la frâne, făcută la timp, este mult mai simplă și mai puțin costisitoare decât o reparație completă a întregului sistem, cauzată de neglijență.

Tiparul este consecvent în toate sistemele auto: identificarea problemelor devreme costă doar o fracțiune față de reparațiile majore mai târziu.

Și nu e vorba doar de costurile imediate. Când ignori semnele de avertizare și provoci daune majore, apar și cheltuieli suplimentare, cum ar fi mașina de închiriat în perioada cât vehiculul este la service.

Obiceiuri simple care îți economisesc bani

Pyle a recomandat câteva obiceiuri de bază care te ajută să identifici problemele înainte să devină costisitoare:

Inspecții vizuale regulate ale mașinii, atât la interior, cât și la exterior. Uită-te după bălți de lichid acolo unde parchezi, verifică dacă toate luminile funcționează și observă eventuale daune sau uzuri.

Ascultă mașina în loc să mărești volumul muzicii când auzi zgomote ciudate. Sunetele neobișnuite indică adesea probleme încă ușor de rezolvat.

Fii atent la cum se simte mașina la condus. Schimbările în direcție, frânare sau accelerație pot semnala probleme în dezvoltare.

Monitorizează consumul de combustibil. Dacă randamentul scade brusc fără explicație, de multe ori indică probleme la motor ce pot fi rezolvate mai ieftin dacă sunt depistate devreme.

Când apar probleme fără avertisment

Pyle a recunoscut că unele defecțiuni apar brusc, fără semne prealabile. „Există defecțiuni care pur și simplu se întâmplă. Acestea dor cel mai tare.”

Dar a subliniat că aceste defecțiuni bruște sunt mult mai rare decât problemele graduale, pe care șoferii pur și simplu nu le observă sau aleg să le ignore.

„Totul părea în regulă într-un minut, apoi sunt necesare reparații majore în următorul. Rareori se întâmplă asta, dar prea des șoferii nu sunt suficient de atenți, și costul reparațiilor crește pe măsură ce continuă să folosească vehiculul”, a spus Pyle.

Transformă prevenția într-o rutină

Soluția nu presupune să devii expert auto. Tot ce trebuie este să fii atent la schimbările în modul în care mașina arată, sună și se comportă.

Stabilește-ți un memento lunar să faci un tur al mașinii și să cauți probleme evidente.

Verifică nivelul lichidelor dacă știi cum sau cel puțin uită-te dacă sunt bălți acolo unde parchezi.

Când pornești mașina, ascultă câteva secunde înainte să pornești radioul. Dacă ceva sună diferit, investighează, nu ignora.

Dacă mașina începe să se comporte diferit, mergi la verificat înainte ca problema să se agraveze, scrie gobankingrates.com.

