Renegocierea PNRR a fost "succesul din care au dispărut banii", avertizează fostul premier Cîțu. "România a mai pierdut peste 7 miliarde euro din PNRR"

Luni, 27 Octombrie 2025, ora 20:30
Florin Cîțu, fost premier - FOTO Hepta

Florin Cîțu, fost șef al Guvernului și fost ministru de Finanțe, consideră că etapa cea mai recentă de renegociere a PNRR, realizată sub mandatul premierului Bolojan, nu a fost un succes ci, dimpotrivă, a marcat o pierdere de 7 miliarde de euro din banii alocați României.

Cîțu își prezintă această opinie într-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 27 octombrie 2025.

„Renegocierea PNRR” – succesul din care au dispărut banii

Iar ni se vinde povestea succesului. A marilor negociatori.

Realitatea: România a mai pierdut peste 7 miliarde euro din PNRR, iar jalonul privind reducerea GAP-ului de TVA a fost scos și înlocuit cu un text birocratic compus de funcționari de la București și Bruxelles. (care nu înțeleg nimic dar scriu documente doar ca să dea bine în PowerPoint)", a scris Florin Cîțu pe Internet.

Fostul premier formulează și două "întrebări retorice":

"Ce se întâmplă cu GAP-ul de TVA acum că nu mai e jalon? Exact.

De unde luăm banii pentru cele peste 7 miliarde euro pierdute? Exact, din nou.

Ca de obicei. Succesul e la ei. Nota de plată e la români", subliniază fostul lider PNL.

