Renault va relua gradual productia in Franta

In martie, compania a inchis cele 12 uzine din Franta, unde lucreaza 18.000 de angajati, din cauza pandemiei de coronavirus (COVID-19).Un purtator de cuvant al producatorului auto francez a informat ca reluarea productiei "va fi foarte, foarte graduala", si strict in linie cu cerintele de sanatate stabilite de autoritati. Mai multe unitati vor fi redeschise in urmatoarele saptamani, a precizat purtatorul de cuvant.Si activitatile de productie la Uzinele Dacia de la Mioveni au fost reluate partial, incepand de marti, pe baza de voluntariat, urmand ca, din data de 4 mai, sa fie reluate activitatile in cadrul Uzinei Mecanice si Sasiuri, respectiv Uzinei Vehicule, in departamentul Presaj, a anuntat Grupul Renault Romania.Mai multi producatori auto germani, printre care Volkswagen, Daimler si Mercedes-Benz, reiau saptamana aceasta productia la unele uzine din Germania, dupa ce autoritatile de la Berlin au relaxat restrictiile destinate limitarii raspandirii coronavirusului.De asemenea, un purtator de cuvant de la Ford a declarat ca cel mai probabil compania va relua productia in Germania incepand cu data de 4 mai.