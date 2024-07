Masina anului in Europa parcheaza in Romania

Constructorul francez de automobile Renault a lansat ieri pe piata romaneasca a treia generatie a modelului Clio.A"Masina anului in EuropaA" va fi disponibila incepind de la 10.600 de euro.

Compania Renault Romania a lansat ieri pe piata autohtona autoturismul Renault Clio 3, urmasul celui mai popular autoturism de import in Romania, comercializat anul trecut in 12.287 de unitati. Noul model a obtinut calificativul maxim de cinci stele in cadrul testelor de siguranta Euro NCAP. Potrivit reprezentantilor Renault, pretul de pornire pentru Clio 3 este de 8.815 euro CIP (fara taxe) si de 10.595 de euro cu toate taxele incluse. Acest pret este valabil pentru motorizarea de intrare in gama, de 1,2 litri si 75 de cai-putere.

Primul in topul vinzarilor

Clio a fost cel mai bine vindut autoturism din import in luna februarie din acest an, cind au fost comercializate 762 de unitati. Modelul francezilor a fost secondat in a doua luna din 2006, la capitolul vinzari, de modelul Octavia Tour al cehilor de la Skoda, potrivit statisticilor publicate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile. Cu 378 de unitati, Octavia Tour este cu un loc in fata modelului berlina produs de aceeasi marca si care a fost comercializat in 324 de unitati. In ordinea volumului de vinzari au urmat Opel Astra Classic cu 312 unitati, Renault Megane - 278, Skoda Fabia - 257, Hyundai Accent - 256, Volkswagen Passat - 234, Volkswagen Golf - 233 si Ford Focus - 223. Pe ansamblul anului trecut, compania a vindut pe piata romaneasca 23.865 de autoturisme si vehicule utilitare Renault.

Masina preferata a europenilor

La sfirsitul anului trecut, Clio 3 a fost recompensat cu titlul A"Masina anului 2006 in EuropaA", devenind al saselea autovehicul Renault care a primit aceasta distinctie. Titlul a fost acordat de un juriu format din 58 de jurnalisti auto, reprezentind 22 de tari europene. Cu un total de 256 puncte, Clio 3 a devansat Volkswagen Passat, si Alfa Romeo 159. Numarul total al masinilor eligibile inscrise in competitie a fost de 28.

Urmeaza Laguna in 2007

La nivel international, presedintele Renault, Carlos Ghosn, a prezentat la inceputul acestui an un plan pe trei ani de revigorare a vinzarilor. Noul model Laguna, a carui lansare este programata pentru anul 2007, va fi primul care va da startul acestui program. Ghosn se asteapta ca noul Laguna sa devina una dintre cele mai bune trei masini din clasa medie. Pentru perioada 2007-2009, presedintele Renault are in plan lansarea a 26 de modele. Refocusarea atentiei producatorului pe alte modele va conduce la desprinderea de supradependenta creata de Megane, cel mai bine vindut model al marcii franceze pe plan mondial.

An istoric pentru Renault

Producatorul francez a raportat, in 2005, cel mai mare profit net din istoria sa: 3,37 miliarde de euro. Tot anul trecut a adus celor de la Renault si un alt record: depasirea pragului de 2,5 milioane de masini comercializate. In mod paradoxal, cresterea vinzarilor companiei a avut loc in contextul scaderii cu 4% a volumului inregistrat in Europa, principala sa piata de desfacere. Au compensat insa vinzarile pe plan international, unde s-a produs o majorare de peste 21 de puncte procentuale.

