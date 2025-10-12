Cum a evitat România un scenariu catastrofal. Unde ajungeam dacă nu se luau măsurile controversate de austeritate

Măsurile de austeritate luate de Guvernul Bolojan s-au tradus în ultimele săptămâni în proteste, nemulțumiri și tensiuni sociale. Și, totuși, potrivit Romanian Economic Monitor (UBB Cluj-Napoca), măsurile au avut și un rol extrem de important, s-a evitat un scenariu mult mai grav, România fiind ținută departe de o criză economică majoră.

Cum arată scenariul evitat de România prin aceste măsuri?

Răspunsul vine tot de la Romanian Economic Monitor:

"Guvernul ar fi fost forțat ulterior să adopte măsuri de austeritate și mai dure pentru reducerea deficitului, ceea ce ar fi condus la o recesiune economică adâncă.

Scăderea valorii titlurilor de stat ar fi putut provoca o criză bancară, acestea reprezentând o parte importantă a activelor băncilor.

Aceste incertitudini ar fi descurajat investițiile străine și ar fi afectat relațiile economice externe ale României, îngreunând și mai mult redresarea economică", au explicat economiștii clujeni.

Ce este Romanian Economic Monitor

Romanian Economic Monitor este un grup de profesori și cercetători de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Până acum, studiile lor au fost apreciate la nivel național și internațional, iar în urmă cu câțiva ani BBC a citat rezultatele lor, scrie adevărul.ro.

Levente Szasz, prorectorul UBB Cluj și coordonatorul echipei Romanian Economic Monitor, a explicat că, deși măsurile luate de Guvernul Bolojan sunt nepopulare, ele s-au dovedit a fi salutare.

„Primele măsuri de austeritate, în fapt primul pachet, înseamnă intervenții fiscale care sunt dureroase atât pentru populație, cât și pentru mediul de afaceri. Trebuie totuși să subliniez că aceste măsuri au fost necesare ca să evităm un scenariu economic și mai dezastruos: bugetul de stat și neîncrederea investitorilor au creat o situație care nu mai era sustenabilă nici pe cel mai scurt termen. Așa că nu există niciun dubiu că era nevoie de o intervenție fermă, chiar dacă știm că aceste intervenții sunt întotdeauna dureroase și nu reprezintă în general un aspect pozitiv pentru societate”, declara Szasz, imediat după adoptarea primului pachet de măsuri.

Ads

Reacția Moody's la măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan

Agenția de rating Moody's a confirmat vineri, 12 septembrie, calificativul României la ”Baa3”, perspectiva rămânând negativă.

Decizia de a menține perspectiva negativă reflectă riscurile semnificative de implementare legate de programul ambițios de consolidare fiscală al Guvernului, se arată într-un raport al Moody's.

Potrivit sursei citate, măsurile fiscale adoptate de Guvern în iulie și septembrie anul acesta au îmbunătățit semnificativ perspectivele fiscale ale României față de așteptările agenției, care în martie a schimbat perspectiva din stabilă în negativă.

Măsurile de consolidare combinate depășesc 3% din PIB în 2025 și 2026, principalii factori contributori fiind creșteri ale Taxei pe Valoare Adăugată și indexarea înghețării salariilor din sectorul public și a pensiilor.

”Cu toate acestea, rămân riscurile semnificative privind implementarea, legate de menținerea sprijinului politic pentru program, asigurarea disciplinei cheltuielilor și atingerea țintelor de creștere a veniturilor, precum și riscul ca impactul negativ asupra creșterii al pachetului să submineze efortul de consolidare fiscală”, a arătat agenția de rating.

...citeste mai departe despre "Cum a evitat România un scenariu catastrofal. Unde ajungeam dacă nu se luau măsurile controversate de austeritate" pe Ziare.com

Ads