Bolojan, despre reducerea subvențiilor pentru partide: ”Poate se va ajunge la un consens ca, în ultima lună a anului, să nu se mai acorde”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că în cursul acestui an va mai avea loc o rectificare bugetară şi că este posibil ca, în ultima lună din 2025, să nu mai fie acordată subvenţia pentru partidele politice.

"Subvenţiile se stabilesc prin buget. Când va fi adoptat bugetul, se vor stabili sumele pentru anul viitor. Pentru anul acesta vom mai avea o rectificare şi poate se va ajunge la un consens ca, în ultima lună, de exemplu, să nu se mai acorde subvenţiile, ceea ce înseamnă o reducere de 10%", a afirmat prim-ministrul vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria, cu ocazia împlinirii a 100 de zile de mandat.

Premierul şi-a reiterat convingerea că partidele politice pot funcţiona cu subvenţii mai mici de la bugetul de stat.

"Atunci când eşti într-o perioadă de restriște, de reduceri de cheltuieli, toţi, inclusiv partidele politice, parlamentarii şi toţi cei care s-au comportat într-un anumit fel, au avut nişte sume normale în anii trecuţi, trebuie să fie parte la acest efort şi sunt convins că se va ajunge la o soluţie pentru a se veni cu o corecţie suplimentară faţă de ceea ce a fost până acum", a declarat el.

Bolojan a afirmat că impactul măsurilor de reformă asupra bugetului va fi vizibil mai ales începând cu anul viitor, întrucât acestea au fost aplicate doar pentru câteva luni în 2025.

"În ceea ce priveşte efectele acestor măsuri, ele se văd în principal anul viitor, pentru că anul acesta, aplicându-se doar pe 2-3 luni de zile, nu au cum să se vadă. Practic, din efectele pe anul viitor, aceste măsuri vor fi de aproximativ 1% din PIB cel puţin. În ceea ce priveşte reducerile din administraţie, dacă am calcula o reducere de aproximativ 10% pe administraţia locală şi pe cea centrală, ceea ce este fezabil, fără niciun fel de probleme, ar însemna cel puţin 10 miliarde de lei", a mai spus Bolojan.

