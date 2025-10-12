Bolojan, despre reducerea subvențiilor pentru partide: ”Poate se va ajunge la un consens ca, în ultima lună a anului, să nu se mai acorde”

Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 16:59
327 citiri
Bolojan, despre reducerea subvențiilor pentru partide: ”Poate se va ajunge la un consens ca, în ultima lună a anului, să nu se mai acorde”
Imagine din Parlament FOTO Facebook/Camera Deputaților

Premierul Ilie Bolojan a declarat că în cursul acestui an va mai avea loc o rectificare bugetară şi că este posibil ca, în ultima lună din 2025, să nu mai fie acordată subvenţia pentru partidele politice.

"Subvenţiile se stabilesc prin buget. Când va fi adoptat bugetul, se vor stabili sumele pentru anul viitor. Pentru anul acesta vom mai avea o rectificare şi poate se va ajunge la un consens ca, în ultima lună, de exemplu, să nu se mai acorde subvenţiile, ceea ce înseamnă o reducere de 10%", a afirmat prim-ministrul vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria, cu ocazia împlinirii a 100 de zile de mandat.

Premierul şi-a reiterat convingerea că partidele politice pot funcţiona cu subvenţii mai mici de la bugetul de stat.

"Atunci când eşti într-o perioadă de restriște, de reduceri de cheltuieli, toţi, inclusiv partidele politice, parlamentarii şi toţi cei care s-au comportat într-un anumit fel, au avut nişte sume normale în anii trecuţi, trebuie să fie parte la acest efort şi sunt convins că se va ajunge la o soluţie pentru a se veni cu o corecţie suplimentară faţă de ceea ce a fost până acum", a declarat el.

Bolojan a afirmat că impactul măsurilor de reformă asupra bugetului va fi vizibil mai ales începând cu anul viitor, întrucât acestea au fost aplicate doar pentru câteva luni în 2025.

"În ceea ce priveşte efectele acestor măsuri, ele se văd în principal anul viitor, pentru că anul acesta, aplicându-se doar pe 2-3 luni de zile, nu au cum să se vadă. Practic, din efectele pe anul viitor, aceste măsuri vor fi de aproximativ 1% din PIB cel puţin. În ceea ce priveşte reducerile din administraţie, dacă am calcula o reducere de aproximativ 10% pe administraţia locală şi pe cea centrală, ceea ce este fezabil, fără niciun fel de probleme, ar însemna cel puţin 10 miliarde de lei", a mai spus Bolojan.

...citeste mai departe despre "Bolojan, despre reducerea subvențiilor pentru partide: ”Poate se va ajunge la un consens ca, în ultima lună a anului, să nu se mai acorde”" pe Ziare.com

”O treime dintre angajați în șomaj tehnic, cu o plată.” Soluția lui Ludovic Orban pentru reducerea deficitului bugetar și restructurarea companiilor de stat
”O treime dintre angajați în șomaj tehnic, cu o plată.” Soluția lui Ludovic Orban pentru reducerea deficitului bugetar și restructurarea companiilor de stat
Dacă planul coaliției privind reducerea deficitului bugetar va eșua, vor eșua toate partidele din coaliție, avertizează Ludovic Orban, consilierul de politică internă al președintelui...
ANAF pare că intră în sfârșit în reorganizare. Se vorbește chiar despre „redimensionare pe considerente de eficiență”, iar unele structuri din teritoriu vor pierde posturi
ANAF pare că intră în sfârșit în reorganizare. Se vorbește chiar despre „redimensionare pe considerente de eficiență”, iar unele structuri din teritoriu vor pierde posturi
Reorganizarea ANAF, aflată în prezent în pregătire de către noua conducere, va viza o redimensionare pe considerente de eficiență, urmând ca unele structuri din teritoriu, unde activitatea...
#reforma, #subventii partide, #deficit bugetar , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Prăbușirea ”tigrului Europei”, zeci de mii de concedieri: Românii afectați de criză în acest stat vestic
  2. Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
  3. Coaliția de guvernare discută scăderea cu 10% a salariilor. Care sunt angajații vizați de reducere
  4. De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate”
  5. Luni se deschide o nouă conexiune de drum expres spre autostrada A1. Principalul beneficiar va fi un mare oraș din vestul României
  6. Se mărește traseul autostrăzii Sibiu-Bacău. Motivele deciziei, comunicate de autorități
  7. Date halucinante prezentate de Diana Buzoianu: „Nu am atins nici 50% din energia care ar fi putut fi produsă de hidrocentrale”
  8. Scade numărul de bugetari din România. Prima lună cu Bolojan premier a însemnat o reducere de ordinul zecilor de mii
  9. Reacția ministrului Finanțelor după decizia S&P privind ratingul de țară. „Direcția economică stabilă pe care o urmăm”
  10. O nouă criză economică mondială bate la ușă. Bula speculativă care a speriat bancherii: „Efecte devastatoare, un impact similar cu cel din 2008”