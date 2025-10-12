Bolojan a mai pus ochii pe un sector unde ar mai face niște disponibilizări. De unde vrea premierul să mai dea oameni afară

Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 16:41
967 citiri
Bolojan a mai pus ochii pe un sector unde ar mai face niște disponibilizări. De unde vrea premierul să mai dea oameni afară
Premierul Ilie Bolojan vrea mai puţini angajaţi în dispecerate sau care asigură pază la obiective, dar mai mulţi oameni în teren. FOTO Colaj Canva Pro/Ziare.com

Premierul Ilie Bolojan a pledat, vineri, la împlinirea a 100 de zile de mandat, pentru o reformă în domeniul ordinii publice, astfel încât să existe mai puţini angajaţi în dispecerate sau care asigură pază la obiective, dar mai mulţi oameni în teren.

"E nevoie de o reformă a ordinii publice şi ceea ce s-a prezentat la Ministerul de Interne zilele trecute este o bază a acestei reforme. Gândiţi-vă că avem aproape 10.000 de jandarmi care sunt în pază la diferite obiective. Dacă reducem cu 20-30% numărul acestora din pază şi îi punem în stradă, vom avea mai multă ordine şi siguranţă publică în zonele unde avem probleme", a spus Ilie Bolojan, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Victoria, la împlinirea a 100 de zile de mandat.

El a susţinut o integrare a sistemelor de dispecerate. Reducerea numărului de angajaţi în dispecerate sau în birouri va permite prezenţa forţelor necesare în teren, a mai spus prim-ministrul.

"Avem astăzi câte patru dispecerate într-o reşedinţă de judeţ, toate separate. Aduceţi-vă aminte cum erau dispeceratele de la ambulanţă şi de la SMURD în anii trecuţi, cum intrau într-o competiţie şi uneori nimeni nu răspundea. Aceşti oameni pot să fie în stradă. Iar supravegherea, care să însemne mai multă siguranţă, mai puţine infracţiuni şi contravenţii pe stradă în zonele aglomerate, să se facă nişte sisteme eficiente pentru ca siguranţa cetăţenilor noştri - pe stradă, în apartamente, în locuinţe - să fie mult mai mare. Asta înseamnă mai puţini oameni în pază, în dispecerate şi la birouri, un calcul corect al forţelor şi mai mulţi oameni în teren, acolo unde sunt probleme", a precizat Ilie Bolojan.

...citeste mai departe despre "Bolojan a mai pus ochii pe un sector unde ar mai face niște disponibilizări. De unde vrea premierul să mai dea oameni afară" pe Ziare.com

ANAF pare că intră în sfârșit în reorganizare. Se vorbește chiar despre „redimensionare pe considerente de eficiență”, iar unele structuri din teritoriu vor pierde posturi
ANAF pare că intră în sfârșit în reorganizare. Se vorbește chiar despre „redimensionare pe considerente de eficiență”, iar unele structuri din teritoriu vor pierde posturi
Reorganizarea ANAF, aflată în prezent în pregătire de către noua conducere, va viza o redimensionare pe considerente de eficiență, urmând ca unele structuri din teritoriu, unde activitatea...
România, săptămână de foc înaintea reuniunii miniștrilor europeni de Finanțe. „Cel mai prost scenariu posibil”
România, săptămână de foc înaintea reuniunii miniștrilor europeni de Finanțe. „Cel mai prost scenariu posibil”
Săptămâna în curs este una importantă pentru finanțele din România, în contextul în care pe data de 10 octombrie va avea loc reuniunea miniștrilor de Finanțe UE, ECOFIN, în cadrul...
#reforma, #economie, #deficit bugetar, #disponibilizari , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Prăbușirea ”tigrului Europei”, zeci de mii de concedieri: Românii afectați de criză în acest stat vestic
  2. Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
  3. Coaliția de guvernare discută scăderea cu 10% a salariilor. Care sunt angajații vizați de reducere
  4. De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate”
  5. Luni se deschide o nouă conexiune de drum expres spre autostrada A1. Principalul beneficiar va fi un mare oraș din vestul României
  6. Reacția ministrului Finanțelor după decizia S&P privind ratingul de țară. „Direcția economică stabilă pe care o urmăm”
  7. Se mărește traseul autostrăzii Sibiu-Bacău. Motivele deciziei, comunicate de autorități
  8. Scade numărul de bugetari din România. Prima lună cu Bolojan premier a însemnat o reducere de ordinul zecilor de mii
  9. Trump lovește din nou China. Noi taxe vamale de 100% după o decizie a Beinjingului
  10. O nouă criză economică mondială bate la ușă. Bula speculativă care a speriat bancherii: „Efecte devastatoare, un impact similar cu cel din 2008”