Reforma la ASF înseamnă cu 39 mai puțini angajați din cei peste 500. O reducere de 7,8%. Șeful instituției se laudă chiar că unii ar pleca „din proprie inițiativă”

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, audiat marţi în Comisiile parlamentare de buget şi muncă, a anunţat că, în urma aplicării Legii 145/2025, la ASF vor fi reduse 80 de posturi, respectiv 39 de salariaţi, astfel încât la 1 ianuarie 2026 instituţia va avea 464 de salariaţi, adăugând că vor fi desfiinţate şi 10 servicii.

“Câteva din elementele de conţinut de reproiectare a organigramei ASF pentru punerea în aplicarea prevederilor Legii 145 privind eficientizarea activităţii unor autorităţii administrative autonome şi pentru respectarea scăderii procentuale prevăzută de aceasta: estimăm o reducere de aproximativ 80 de posturi, astfel că, din numărul total de 544 de posturi, înregistrat pe 1 ianuarie 2025, vor fi, la data de 1 ianuarie 2026, 464 de posturi. Aproximativ 35 de posturi vor fi reduse ca urmare a aplicării procentului de 30% structurilor suport din cadrul autorităţii, precum şi aproximativ 45 de posturi ca urmare a aplicării procentului de 10% pentru structurile de specialitate din cadrul ASF, rezultând o reducere de aproximativ 80 de posturi din numărul total de 544”, a precizat Petrescu.

El a menţionat că “din 503 salariaţi înregistraţi la 1 ianuarie 2025, fiindcă acum numărul este mult mai mic, prin aplicarea dispozitivelor legale, la data de 1 ianuarie 2026 Autoritatea va avea un număr de 464 de salariaţi, rezultând o potenţială reducere cu 39 de salariaţi a personalului încadrat în structurile ASF”.

“Este important să vă menţionez că, în ultimele 4 – 6 săptămâni, un număr semnificativ de salariaţi ASF deja din propria iniţiativă pleacă din instituţie. Conformarea la rigorile prevederilor legale va afecta direct structura organizatorică a ASF, context în care vor avea loc comasări ale mai multor servicii, atât din zona structurilor de specialitate, precum şi acelor suport, având ca efect desfiinţarea acestora. De asemenea, o serie de servicii independente aflate în subordinea directă a preşedintelui ASF se vor transforma în compartimente. Toate aceste măsuri vor duce la desfiinţarea a aproximativ 10 servicii”, a spus Petrescu.

Potrivit acestuia, vor fi reorganizate şi direcţiile generale în structuri de specialitate în subordinea preşedintelui, respectiv a vicepreşedinţilor celor trei sectoare, cu atribuţii specifice, comasări de servicii şi reorganizări interne în cadrul direcţiilor de specialitate, transformarea unor servicii independente din subordinea directă a conducerii ASF în compartimente.

“În prezent, ponderea posturilor din cadrul structurilor suport este de aproximativ 25%, ulterior punerii în acord cu prevederile legale anterior menţionate, structurile suport vor reprezenta aproximativ 18%. În structura organizatorică a ASF toate posturile au corespondent în clasificare ocupaţiilor din România”, a precizat Petrescu.

El s-a referit la funcţiile de conducere, susţinând că acestea vor fi afectate “în contextul redefinirii atribuţiilor, precum şi al necesităţii respectării normativului de personal”.

În privinţa reducerii cu 30% a nivelului salariului de bază şi a indemnizaţiilor, Petrescu a explicat că, prin hotărârea Consiliului ASF, se va opera o scădere a nivelului grilei de salarizare, prin reducerea nivelului maxim şi a nivelului minim al acesteia, ceea ce “va genera o diminuare a anvelopei salariale anuale cu circa 46 milioane lei”.

Din această sumă, 27 milioane lei va fi reducerea fondului aferent salariilor nete şi 19 milioane lei – reducerea fondului aferent impozitelor, contribuţiilor aferente salariilor.

Petrescu a adăugat că, începând cu data la care vor intra în vigoare noile organigrame, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2026, nivelul brut al salariilor şi indemnizaţiilor, după caz, ale membrilor Consiliului ASF se reduce cu 30% faţă de nivelul înregistrat în iulie 2025.

El a prezentat evoluţia cheltuielilor de personal la nivelul instituţiei, răspunzând întrebărilor parlamentarilor.

“În 2023 cheltuielile de personal cu salariile la ASF erau 161,2 milioane lei, în 2024 ele au fost 142,1 milioane lei, în 2025 estimăm 146,7 milioane lei şi în 2026, odată cu implementarea măsurilor din Legea 145, estimăm 102,7 milioane lei. La nivel de salarii nete, în 2023 am avut 94,3 milioane lei, în 2024 – 83,1 milioane lei, în 2025 estimăm 85,8 milioane lei şi vom coborî la 60,1 milioane lei în 2026”, a afirmat Petrescu.

Pentru disponibilizarea celor 39 de salariaţi, vor fi organizate discuţii şi un întreg parcurs cu sindicatele şi cu toţi factorii decidenţi, pentru a fi evitată “orice fel de vulnerabilitate în instanţele din România”, a susţinut el.

Petrescu a declarat că de când este la conducerea instituţiei, din 23 decembrie 2023, a semnat “zero contracte de angajare” şi a angajat “zero obligaţii de plată sub forma unor bonusuri”.

Mai mulţi parlamentari USR şi PNL au punctat că şeful ASF nu a prezentat în raportul adresat comisiilor de specialitate o organigramă comparativă şi o grilă de salarizare comparativă din instituţie şi i-au cerut acestuia să le transmită.

Mai mulţi parlamentari USR şi PNL au punctat că şeful ASF nu a prezentat în raportul adresat comisiilor de specialitate o organigramă comparativă şi o grilă de salarizare comparativă din instituţie şi i-au cerut acestuia să le transmită.

