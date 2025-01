Instituțiile de stat care ar putea fi desființate de mâine, fără a li se simți lipsa. Fost ministru: „Nu e nevoie de un minister al Economiei”

Opoziția din Parlament crede că prin desființarea a câteva sute de posturi de la Senat și Camera Deputaților, PSD și PNL încearcă un exercițiu de imagine doar, pe fondul presiunii publice. Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, susține că o reformă amplă, reală, ar trebui să producă efecte în ministere, agenții de stat, dar și în administrația locală.

Claudiu Năsui a vorbit, pentru Ziare.com, despre birocrații din administrația publică, membri de partid, care îngroașă organigrama și despre care se consideră că nu aduc plusvaloare. Potrivit estimărilor specialiștilor, surplusul de angajați din sistem, ce efectuează muncă de birou, este de aproximativ 500.000.

În opinia fostului ministru, PSD și PNL nu pot realiza o reformă reală, pentru că acel surplus de angajați la stat reprezintă „seva activului de partid”.

„Când vorbim despre o eventuală restructurare în sistemul bugetar, se aduce în atenție faptul că bugetari sunt și medicii, și profesorii. Există și spitale goale, și școli goale, dar nu intrăm în această discuție. Pe lângă medici și profesori există o mulțime de funcționari care stau la birou. Realitatea că dintre acești funcționari, mulți nu-și găsesc o utilitate. Dacă PSD și PNL vor să facă o reformă reală, ar trebui să procedeze la fel ca Javier Milei, în Argentina. A luat un deficit de 5,4% și l-a transformat în excedent de 0,4%. Avea 30% din cheltuielile statului (n.r. - cu personalul bugetar). Abia atunci poți să vorbești despre o restructurare. Până atunci, ei nu fac restructurare.

De abia aștept să văd bugetul, să descopăr dacă au tăiat zecile de miliarde pentru firmele făcute pe banii statului. De asemenea, haideți să vedem dacă au mai pus în buget și subvenția pentru partide. Din ce au anunțat ei, banii pentru partide vor scădea cu 25%, dar în 2024 au fost patru rânduri de alegeri, o mulțime de bani. 25% mai puțin în 2025 față de 2024 înseamnă în continuare, enorm de mult. Deci, ceea ce spun ei, e praf în ochi. Dacă ar tăia aceste cheltuieli, și-ar tăia, de fapt, craca de sub picioare. Aceste cheltuieli sunt seva activului de partid, grupul de interese, cei care-i susțin. Toți aceștia au gravitat în jurul statului român ca să-și ia și ei ceva. Degeaba ai putere politică, dacă nu o folosești să te îmbogățești”, a declarat Năsui.

Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei: „Nu e nevoie de ministere precum cele ale Economiei, Familiei, Culturii, Sportului”

Reprezentantul opoziției a realizat o scurtă listă a instituțiilor ce ar putea fi desființate, fără a li se simți lipsa.

„Poți desființa agenții, ministere. Nu e nevoie de un minister al Economiei. Spun asta pentru că am condus acel minister timp de opt luni de zile. 90% din ceea ce face este gestiunea unor companii, majoritatea găuri negre și scheme de afaceri pe banii statului, care nu ar trebui să existe. Aceste companii ar putea fi privatizate, pentru a termina ceea ce am început după 1989. Nu e nevoie de multe ministere ale statului român: al Familiei, al Culturii, al Sportului. De asemenea, nu e nevoie de o puzderie întreagă de agenții. Gradualismul nu merge. Cu cât timp lași mai mult acești băieți în funcții publice, cu atât se adaptează mai mult. Deci trebuie acționat imediat. Ori faci reforma, ori nu o faci. Javier Milei a făcut-o într-un an. Astfel, a adus datoria publică de la 150% din PIB, la 90% din PIB.

În cazul României, putem avea o schemă cu 12 ministere, foarte ușor. Ne putem orienta atenția către Ministerul Cercetării, care trebuie să oprească finanțările pentru tot felul de institute, unde există cele mai mari salarii, mai mari decât la ASF, schemele de afaceri de la toate ministerele, nu doar de la Ministerul Economiei. La Ministerul de Finanțe este una ”mamut”. Institutul Levantului nu-și justifică activitatea, plus alte institute, create la comandă, pentru diverși oficiali sau foști oficiali ai statului, care trebuie să se retragă glorios. Alte instituții care trebuie desființate: CNCD, ANES, Agenția Națională pentru Romi - romii trebuie să fie tratați în mod egal cu ceilalți, total de acord, nu trebuie să existe discriminare, dar nu e nevoie de agenție pentru așa ceva. Eu sunt eminamente liberal, dar dacă mâine statul spune că va trebui să facem ”Agenția pentru Liberalism”, mă voi opune. Nu doresc nici ”Agenția pentru Români”. De asemenea, vorbim despre administrația publică locală. Este nevoie de o reformă administrativ-teritorială”, a punctat Năsui.

Eficientizarea banului public și a activității guvernamentale se poate face rapid, crede fostul ministru al Economiei.

„Se tot vorbește că trebuie făcute studii înainte, dar când Florin Cîțu a direcționat, în calitate de premier, 50 de miliarde, către PNDL, de ce nu a făcut un studiu? După 3 PNDL-uri, tot spunem că scoatem România din noroaie, dar nu facem decât să alimentăm baroniada locală.

Cei scoși din aparatul bugetar intră în mediul privat. Astfel, prin eliminarea acestor posturi, se face economie de la bugetul de stat și totodată, poți reduce taxarea pe muncă. Apoi, o să vedem cum va exploda economia. E nevoie de o realocare de resurse. Oamenii aceștia sunt într-un loc în care sug mai multă valoare decât creează, marea lor majoritate. Deci, duci acești oameni în privat, iar problema penuriei de muncă din mediul privat va fi rezolvată. Va fi o muncă folositoare, iar economia va crește”, a concluzionat Claudiu Năsui, pentru Ziare.com.

Javier Milei, în vârstă de 54 de ani, economist de profesie, îndeplinește funcția de președinte al Argentinei din decembrie 2023.Guvernul României este compus din 17 ministere. În timpul premierului Ciucă, Guvernul a avut 22 de ministere, iar în mandatul lui Grindeanu, 28 de ministere.

Adrian Negrescu, analist economic: „Avem cel mai mare număr de bugetari din Europa, raportat la numărul de locuitori”

Adrian Negrescu subliniază, de asemenea, problema risipei banului public. Mult prea mulți bugetari are România, avertizează analistul economic.

„Legat de restructurările de la Senat și Camera Deputaților, e bine că plecăm de undeva, că vedem voința politică a unor decidenți, în sensul restructurării aparatului public. Dar nu știu dacă avem o strategie în acest domeniu. Mi-e teamă că deciziile luate de unii politicieni, de unii reprezentanți ai statului român, sunt o insulă într-o mare de probleme. Nu rezolvă problema cheltuielilor uriașe din sistemul public, ce au depășit în 2024 cifra de 168 de miliarde de lei, cea mai mare plătită vreodată de România, pentru sectorul bugetar. Avem cel mai mare număr de bugetari din Europa, raportat la numărul de locuitori, 1,3 milioane de bugetari, în total”, a declarat Negrescu, pentru Ziare.com.

În opinia specialistului, o eventuală reformă ce ar privi reducerea aparatului bugetar trebuie să prevadă, obligatoriu, și o strategie pe termen mediu și lung.

„Avem nevoie de o schemă de personal mai suplă, dar atenție, asta trebuie făcut doar în baza unor studii foarte clare, a unor analize. Dacă dai afară 500.000 de bugetari de azi pe mâine, ne vom trezi cu grave probleme economice și sociale. Acești angajați din sistemul public au și ei credite, familii, cheltuieli, trebuie să le asiguri măcar niște cursuri de recalificare, pentru a-i putea duce în economia reală.

Fără niște analize foarte clare, fără o politică foarte coerentă de restructurare a aparatului public, s-ar putea să ne trezim într-un fel de luptă a lui Don Quijote cu bugetarii și că vom plăti mai multe despăgubiri pentru oamenii dați afară, decât să avem de câștigat în urma acestor restructurări”, a mai precizat analistul.

