Creșterea TVA și impozitarea progresivă au fost excluse de Guvern în 2025. Ce ascund declarațiile oficialilor din Executiv pentru anul viitor

În cadrul unei conferințe de presă susținută miercuri, 15 ianuarie, premierul Marcel Ciolacu a revenit asupra certitudinii că nu va crește TVA în 2025 și că nu se va aplica o cotă de impozitare progresivă a salariilor. Prim-ministrul a precizat, de asemenea, că Reforma Fiscală care trebuie finalizată anul acesta pentru ca țara noastră să poată accede la cea de-a patra cerere de plată din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ar putea include noi măsuri fiscale, cu aplicabilitate din 2026.

După ce jurnaliștii au cerut clarificarea declarațiilor venite de la Guvern potrivit cărora Banca Mondială este cea care analizează creșterea TVA și comasarea CASS cu impozitul pe venit, și nu guvernul României.

„Banca Mondială a analizat mai multe scenarii, inclusiv acelea despre care am vorbit atunci. În momentul de față, pe construirea Bugetului, nu analizăm nicio altă variantă decât păstrarea impozitelor la nivelul la care sunt acum și încadrarea în 7%. După construirea Bugetului vom avea întâlnire cu Comisia Europeană și cu Banca Mondială, dar este în momentul de față prematur să discutăm despre aceste detalii”, a declarat Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna.

„Noi avem o reformă fiscală de implementat, pe care și-a asumat-o România în PNRR în cerea de plată numărul 4. Pentru această reformă fiscală normal că s-au făcut analize și de către Comisie, și de către Guvernul României și de către Banca Mondială, care este unul dintre consultanții la care a apelat guvernul României, respectiv Ministerul de Finanțe.

Ads

Normal că se lucrează pe scenarii. În schimb, nu-i nici prima și presupun că nici ultima oară și hai să depășim zona de tatuaje. Nu mărim TVA. De ce nu mărim TVA? Reprezint un partid social-democrat. În primul rând, efortul ar fi mutat în mod egal la toți românii, indiferent de venituri, efort însemnând o scădere a puterii de cumpărare. Eu acest lucru nu-l fac și mă bucur mult că și domnul ministru spune același lucru.

Mai mult, după această perioadă de consum și de creșteri salariale și în zona bugetară, avem și o creștere a salariului minim, am avut și recalcularea pensiilor; normal că a fost un consum mult mai mare, și am avut și sărbători. A fost un consum mult mai mare în societate. În acest moment, consumul o să mai scadă, a fost și perioada de concedii, și automat o să ajungem, o să vedeți, și la o scădere a inflației. Eu nu văd o justificare pentru creșterea prețurilor produselor în acest moment, pentru că nu s-a scumpit nici energia, n-am văzut nici la combustibil. Acciza e foarte bine că se întoarce parte din ea la transportatori, deci am intrat într-o zonă de calmare macroeconomică și interesul nostru principal este de scăderea inflației. O creștere a TVA-ului cu un punct procentual ar duce automat o creștere a inflației cu 0,5 puncte procentuale. Deci, lucru exclus”, a declarat premierul.

Ads

Premierul a declarat că în forma actuală, Bugetul ar fi construit „fără a avea creștere de taxe și impozite anul acesta”, în afară de excepțiile introduse prin Ordonanța „Trenuleț”. „În rest, cu tot Reforma Fiscală, va fi o perioadă predictibilă de minimum șase luni”, a completat premierul, mizând pe faptul că măsurile adoptate anul acesta pentru fiscalitate vor avea aplicabilitate din 2026.

„Nu s-a luat nicio decizie” legat de impozitarea progresivă

În legătură cu scenariile vehiculate pe tema impozitării progresive chiar și în anul 2026, Marcel Ciolacu a întărit faptul că nu a fost luată încă nicio decizie în acest sens. „Eu știu că am promis că anul acesta sub nicio formă nu se va umbla la cota unică. Noi estimăm o creștere economică de 2,5%. Normal că nominal, PIB-ul României va crește cu aproximativ 150 de miliarde, mai mare decât 2,5%, fiindcă e intervenția deflatorului. Nu mărim și nu renunțăm la cota unică anul acesta sub nicio formă.

Cu această creștere economică ne încadrăm, totuși, printre primele state din Uniunea Europeană ca și creștere economică. România nu a intrat în recesiune. Și părerea mea este că nu va intra dacă nu se întâmplă ceva peste voința noastră.

Ads

Vom vedea dacă vom veni în viitor o impozitare progresivă, pe ce sector, când se va impune acest lucru, când economia și mediul de afaceri își permite acest lucru, e o schimbare de fond. Dacă specialiștii ajung la concluzie că este mai bine să rămânem cu cota unică, rămânem cu cota unică. Impozitarea progresivă pe venituri excepționale, cred că da, este peste tot. Da, sunt social-democrat. Și eu sunt unul dintre cei care cred în impozitarea progresivă, care a rămas la două-trei state din cadrul Uniunii Europene, state care nu pot fi comparate cu România ca mărime statală. Dacă îmi cereți să fac politici cum sunt în Estonia, care are o populație de 10 ori mai mică decât România, nu îmi cereți acest lucru, fiindcă n-o să-l fac. În schimb, cu prudență, și cu discuții și cu dialog, atât cu Comisia, cât cu mediul de afaceri, dar în primul rând și cu partenerii de guvernare, vom veni cu ce ne mai bune măsuri”, a declarat Marcel Ciolacu.

Conferința de presă a fost și un prilej al jurnaliștilor să facă referire la tatuajul prim-ministrului Marcel Ciolacu legat de mărirea cotei de TVA, în timp ce Ministrul Finanțelor a declarat că evită să afirme dacă îşi va asuma răspunderea cu funcţia în cazul unei eventuale majorări a taxelor şi impozitelor în acest an. Întrebat dacă îşi va da demisia în cazul în care în acest an vor creşte taxele şi impozite, Tanczos Barna a răspuns: ”Aş vrea să evit această abordare, sincer, pentru că nu îmi place nici întrebarea cu dacă răspund cu funcţia, nici cu tatuajul, nu sunt abordări care să mă caracterizeze. Eu spun că atâta timp cât sunt ministru al Finanţelor nu cresc taxele, acest lucru înseamnă exact ceea ce spun: atâta timp cât sunt eu, nu cresc taxele. (...) În 2025, dacă duc mandatul până la sfârşit, mergem pe taxele şi impozitele actuale”.

...citeste mai departe despre "Creșterea TVA și impozitarea progresivă au fost excluse de Guvern în 2025. Ce ascund declarațiile oficialilor din Executiv pentru anul viitor" pe Ziare.com

Ads