Liderii coaliției s-ar fi înțeles în legătură cu reforma din administrație. Vor fi concediați circa 12.000 de angajați SURSE

Joi, 02 Octombrie 2025, ora 14:57
313 citiri
Liderii coaliției s-ar fi înțeles în legătură cu reforma din administrație. Vor fi concediați circa 12.000 de angajați SURSE
Premierul Bolojan ar fi vrut mai multe concedieri FOTO Facebook /Ilie Bolojan

Liderii Coaliției de guvernare s-au întâlnit la Palatul Victoria pentru a relua discuțiile privind reforma administrației locale, care ar putea include concedieri de 10.000-12.000 de angajați și modificări ale structurii salariale în primării și municipii.

Propunerea Guvernului Bolojan, amânată deja de mai multe ori, prevede ca reforma administrației locale și a celei centrale să fie implementate împreună, stârnind tensiuni puternice în Coaliție și amenințări de demisie din partea premierului. Partidele implicate se acuză reciproc pentru blocarea măsurilor, în timp ce reprezentanții PNL și USR subliniază că reducerea cheltuielilor publice este necesară, mai ales în UAT-urile rurale cu bugete suprasolicitate.

Conform Antena 3 CNN, care citează surse din coaliție, varianta luată în calcul pentru reforma administrației locale promisă de Guvernul Bolojan de la învestitura sa și amânată din nou și din nou este:

- reforma administrației locale și cea a administrației centrale să fie făcute la pachet

- 10.000 - 12.000 concedieri în administrația publică locală (aproximativ 8 - 10%)

- primarii să aibă flexibilitatea de a face concedieri sau a reduce salariile

- municipiile ar urma să facă concedieri, în timp ce comunele vor face reduceri de salarii sau comasări de comune.

Concedierile ar urma să intre în vigoare la 90 de zile de la adoptarea reformei administrației: 1 februarie sau 1 ianuarie, în funcție de momentul în care va fi adoptat actul normativ.

La începutul acestor discuții, Ilie Bolojan anunțase că își dorește ca 13.000 de angajați din consilii județene, prefecturi și primării să fie dați afară. De asemenea, premierul nu a vrut până în prezent să accepte ca primarii să aibă ultimul cuvânt de spus dacă fac concedieri sau tăieri salariale.

