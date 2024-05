Factorul din umbră care umflă prețurile la energie și combustibil. Schimbarea majoră în taxele de pe piața de petrol și gaze în 2024

O ordonanță de urgență emisă de Guvern în octombrie 2023 aduce în instanță mai mulți prelucrători de țiței și gaze naturale anul acesta pe subiectul majorării redevențelor. În timp ce guvernul susține că majorarea redevențelor se aplică tuturor concesiunilor, inclusiv celor existente, companii precum Romgaz și OMV Petrom consideră că noile cote ar trebui să fie aplicate doar noilor concesiuni, conform declarațiilor publice și prevederilor legale privind stabilitatea clauzelor de exploatare.

Astfel mai mulți producători au contestat cadrul legislativ în instanță, reclamând inclusiv elemente de neconstituționalitate. Pentru consumatorul final însă, conflictul se va dovedi cel mai costisitor, având în vedere că redevențele majorate se vor transfera sub forma unor prețuri umflate pentru combustibili.

Redevențele reprezintă plăți obligatorii efectuate de companiile care exploatează resurse naturale, cum ar fi petrolul și gazele naturale, către statul care deține aceste resurse. În esență, redevențele sunt un fel de chirie sau taxă pe care companiile o plătesc pentru dreptul de a extrage resurse naturale din subsolul unei țări. Aceste sume sunt calculate de obicei ca un procent din valoarea producției realizate de companiile respective.

Ce spune legea din România și ce modificări s-au operat anul trecut

În România, regimul redevențelor petroliere este reglementat de Legea petrolului nr. 238/2004, care a suferit multiple modificări de-a lungul anilor pentru a se adapta la schimbările economice și politice. Potrivit acestei legi, redevențele sunt calculate în funcție de volumul de petrol și gaze extrase, cu cote diferențiate în funcție de producția zăcămintelor.

Ads

La finalul anului trecut, Guvernul a majorat, fără discuție publică sau consultări cu industria, redevențele pentru exploatarea resurselor de țiței și gaze naturale ale României, care anterior nu mai fuseseră modificate de aproape 20 de ani, relata Economedia în octombrie 2023. La momentul respectiv, ministrul Finanțelor a afirmat că noile redevențe se vor aplica doar când expiră perioadele pentru care au fost acordate licențele.

„Păi în momentul de față încasăm 2,336 miliarde lei din redevențe. Acuma, recunosc, noi am pus acolo acel procent care s-a convenit în coaliție, de indexare cu inflația, dar tot în proiectul de ordonanță am menționat că trebuie respectate clauzele de stabilitate ale licențelor de exploatare, iar dacă clauza de stabilitate spune că această redevență rămâne constantă până la sfârșitul perioadei pentru care a fost acordată licența, nu prea putem să facem nimic. Dar, dar, la momentul la care acea perioadă a expirat, noua redevență îi ia locul. Ca să aveți o imagine completă și corectă, încasăm așa: 400 de milioane de lei din redevența petrolieră, pentru 3 milioane de tone de țiței care se extrag (pe an – n.r.), 1,2 miliarde lei pentru 8,8 miliarde metri cubi de gaze naturale și 336 milioane lei pentru 36 de substanțe minerale pentru care avem acordate licențe. Însumați-le și vedeți cât obține statul român de pe urma exploatării bogățiilor solului, subsolului și a tot ce ne-a dat Dumnezeu″, a spus ministrul Finanţelor, Marcel Boloş.

Ads

Ordonanța de urgență a majorat astfel redevențele pentru extracția de țiței, extracția de gaze naturale, transportul petrolului și serviciile de înmagazinare subterană a gazului. Potrivit actului normativ, redevența datorată pentru extracția de țiței s-a majorat la nivele cuprinse între 4,5% și 16%. Până în 2023, acestea erau cuprinse între 3,5% și 13,5%. Aceste nivele nu au mai fost modificate din anul 2004, iar potrivit sursei citate urmau să afecteze mai ales producătorul OMV Petrom.

La gazele naturale, redevența s-a majorat la valori cuprinse între 4,5% și 15% din valoarea gazului extras, în timp ce anterior erau între 3,5% și 13%, efectul urmând să vizeze în special compania de prelucrare a gazelor naturale Romgaz. În cazul transportul petrolului, redevența s-a majorat la 11,5%, de la nivelul anterior de 10%, vizând cu precădere Transgaz și Conpet, precum și terminalul petrolier de la Constanța, Oil Terminal. Pentru serviciile de înmagazinare subterană a gazului redevența a crescut la 3,5% de la 3% anterior, scumpirea având în centru în principal filiala Depogaz a Romgaz și filiala Depomureș din grupul Engie.

Ads

Potrivit sursei citate, Guvernul dorea majorarea redevențelor cu rata inflației încă din 2022, când inflația a fost la un nivel ridicat, de peste 13%. Federaţia Patronală Petrol şi Gaze (FPPG), care reprezintă producătorii de hidrocarburi din România, afirma, în acest context, că indexarea cu inflaţia a redevenţelor petroliere va genera un impact negativ asupra securităţii energetice naţionale, asupra economiei româneşti şi asupra veniturilor bugetului de stat.

Oficialii din sectorul petrolier afirmau că, „deoarece baza de redevențe este calculată în funcție de prețurile realizate, inflația este deja reflectată în formula actuală de determinare a redevențelor petroliere”. „În consecință, o astfel de măsură ar însemna o dublă aplicare a ratei inflației”, arăta FPPG, citați de Economedia.

Deși în teorie, în contractele de concesiune existente redevențele nu pot fi modificate, ministrul Finanțelor Marcel Boloș a contracarat anul trecut prin faptul că redevențele pentru resursele minerale ale României, pentru bogățiile solului și subsolului sunt sub orice nivel. „O să le vedeți la momentul la care le voi prezenta, o să aveți surprize că unele redevențe vor crește considerabil. Este inadmisibil – m-am uitat la cei care exploatează bogăţiile statului, au o cifră de afaceri foarte mare – foarte bine!, au profit net foarte mare, iar redevenţa este aproape nesemnificativă. Nu poți să te îmbogățești pe resursele statului și să nu plătești statului ceea ce i se datorează”.

Ads

Scandalul dintre Guvern și marii prelucrători de țiței și gaze naturale, în urma modificării legislației și acuzații de neconstituționalitate

Romgaz, cel mai mare producător de gaz din România, majoritar deținut de statul român, estimează o creștere de 20% a redevențelor în 2024 față de anul precedent. Potrivit oficialilor Romgaz, citați de Profit.ro, acest impact este cauzat de noile reglementări legislative privind redevențele petroliere, adoptate de Guvern în octombrie 2023. Mai mult, în 2023, Romgaz a plătit 504 milioane de lei în redevențe, estimând pentru 2024 o sumă de aproximativ 605 milioane de lei.

Principalul competitor al Romgaz, OMV Petrom, estimează însă că va plăti redevențe la un nivel similar cu cel din 2023, datorită unei interpretări diferite a legislației. În opinia companiei, noile cote de redevențe se aplică doar noilor concesiuni și nu celor existente, interpretare confirmată public de ministrul Finanțelor. Potrivit sursei citate, în 2023, OMV Petrom a achitat redevențe de peste un miliard de lei.

Ads

În aceeași perioadă, alți trei producători de gaze naturale, Black Sea Oil&Gas (BSOG), Petro Ventures Resources și Gas Plus Dacia, au fost informați de către Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) despre majorarea cotelor de redevență, aplicabile concesiunii offshore de gaze naturale Midia. Aceste companii au contestat în instanță decizia ANRM, invocând inclusiv elemente de neconstituționalitate.

Mai în clar, Legea Petrolului modificată prevede că noile cote de redevență se vor aplica doar acordurilor petroliere viitoare, în timp ce Legea Offshore stipulează că regimul de redevențe aplicabil la 1 ianuarie 2023 rămâne neschimbat pentru concesiunile în curs de executare. ″(…) în proiectul de ordonanță am menționat că trebuie respectate clauzele de stabilitate ale licențelor de exploatare și, dacă clauza de stabilitate spune că această redevență rămâne constantă până la sfârșitul perioadei pentru care a fost acordată licența, nu prea putem să facem nimic, dar la momentul la care acea perioadă a expirat, noua redevență îi ia locul″, a spus ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, după ședința în care Guvernul a aprobat ordonanța.

Cu toate acestea, Federația Patronală Petrol și Gaze (FPPG), din care fac parte și Romgaz, OMV Petrom și BSOG, a subliniat că noile cote de redevență nu se aplică acordurilor în derulare, ci doar celor viitoare. Cu toate acestea, producătorii de gaze de la Midia au demarat acțiuni legale împotriva ANRM și a altor entități guvernamentale, solicitând anularea actelor administrative și despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de aplicarea noilor redevențe.

Impactul redevențelor asupra prețurilor la combustibil și energie

Deși pe termen lung, redevențele contribuie la veniturile bugetului de stat, finanțând diverse proiecte de dezvoltare și infrastructură și un regim de redevențe bine structurat poate stimula exploatarea responsabilă și durabilă a resurselor naturale, asigurând totodată că o parte semnificativă din valoarea acestor resurse rămâne în țara de origine, o schimbare radicală a sistemului se va răsfrânge pe termen scurt exclusiv asupra consumatorului final.

E important de ținut cont, mai ales din exteriorul fricțiunilor legislative dintre Guvern și marii prelucrători, fie că sunt afiliați sau nu statului, că redevențele joacă un rol semnificativ în formarea prețurilor la combustibil și energie, având impact direct asupra costurilor de producție ale companiilor extractoare. Când cotele de redevență sunt majorate, costurile suportate de aceste companii cresc, ceea ce va duce la o creștere a prețurilor finale pentru consumatori.

Mai exact, în cazul unei creșteri a redevențelor, companiile de petrol și gaze pot transfera aceste costuri suplimentare către consumatori sub forma unor prețuri mai mari la benzină, motorină și gaze naturale. Astfel, scumpirile impuse prin ordonanță de urgență de Guvern se vor traduce în cele din urmă în costuri mai mari pentru transport, încălzire și alte utilități, afectând astfel economia în ansamblu.

...citeste mai departe despre "Factorul din umbră care umflă prețurile la energie și combustibil. Schimbarea majoră în taxele de pe piața de petrol și gaze în 2024" pe Ziare.com

Ads