Nicușor Dan, despre rectificarea bugetară: ”Va asigura funcționarea statului în mod normal”

Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, 28 septembrie, că rectificarea bugetară așteptată săptămâna viitoare va fi o rectificare care să asigure funcționarea statului în mod normal. ”Asta înseamnă o trecere de la 7 sau 7,1 deficit, cât era, la 8,4 și asta înseamnă un plus de 25 de miliarde de lei la cheltuieli”, a explicat șeful statului, adăugând că înțelegerea este perfectată în linii mari și că ”e o chestiune fină de anumite sume relativ mici, într-o parte sau în alta”.

”Discuția cea mai importantă de săptămâna viitoare e discuția pe rectificare, pentru că noi trebuie să dăm un semnal pentru oamenii care ne-au împrumutat cu bani, și sunt mulți, trebuie să dăm un semnal că suntem serioși. Și rectificarea care va fi agreată săptămâna asta și proiectul legii de buget pe 2026, care va fi făcut în cursul lunii noiembrie, sunt argumente pentru toți oamenii care se uită la noi că suntem pe direcția de stabilitate”, a subliniat președintele.

El a precizat că va fi o rectificare care să permită funcționarea statului.

”Realist, România a plecat când a fost aprobat bugetul, în februarie-martie, cu un deficit pe hârtie de 7% din PIB. Asta a însemnat că s-a asumat în momentul ăla că anumite categorii de cheltuieli nu vor fi acoperite, adică ele existau, dar nu erau pe hârtie. În momentul de față o să fie o rectificare care să asigure funcționarea statului în mod normal și asta înseamnă o trecere de la 7 sau 7,1, cât era, la 8,4 și asta înseamnă un plus de 25 de miliarde de lei la cheltuieli. Pe scurt, asta va fi rectificarea. Și acum, discuția este destul de... adică înțelegerea este perfectată în linii mari. E o chestiune fină de anumite sume relativ mici, într-o parte sau în alta”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele s-a referit și la efectul măsurilor fiscale implementate până acum.

”Sunt, bineînțeles, două componente. Este componenta impactului pe oameni și el există. Am spus asta de mai multe ori. Și este chestiunea de stabilitate financiară. Și aici tot timpul să ne uităm în trecut. În trecutul recent avem cele trei agenții de rating care au venit și care ne-au păstrat în "recomandat investițiilor". Acesta este lucrul care contează. Suntem deja... măsurile care au fost luate asigură o stabilitate pentru 2026. Mai este loc de reforme, care sper eu să nu însemne taxe. Dar pentru punctul la care suntem, ținând cont că acest guvern are trei luni, este un... Adică toată lumea, toți partenerii noștri apreciază că ne-am stabilizat pentru momentul la care suntem”, a subliniat Nicușor Dan.

El a negat că s-ar fi pus problema unei noi creșteri a TVA.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare a făcut sâmbătă precizări referitoare la rectificarea bugetară, arătând că nu pot fi asigurate 80 de miliarde de lei, cât au cerut ordonatorii, dar autoritățile fac în așa fel încât aceștia să aibă resursele de care au nevoie. El a mai spus că 150 de miliarde de lei vor fi menținute la investiții și a amintit că am obținut o țintă de deficit de 8,4%, ceea ce este foarte important, pentru că ne asigură resursele esențiale pentru a acoperi nevoile esențiale de astăzi ale României, pensii, salarii, cheltuieli pentru sănătate, investiții.

”După aceste trei validări ale agențiilor de rating și înaintea Consiliului Miniștrilor de Finanțe din octombrie, când România este evaluată, trebuie să fim extrem de atenți cu modul în care facem rectificarea bugetară. Am obținut o țintă de deficit de 8,4%, ceea ce este foarte important, pentru că ne asigură resursele esențiale pentru a acoperi nevoile esențiale de astăzi ale României. Vorbim de pensii, vorbim de salarii, vorbim de cheltuielile pentru sănătate, vorbim de investiții”, a spus Alexandru Nazare.

Ministrul a precizat că ”150 de miliarde le menținem la investiții”.

”Realiniem practic resursele pe care le avem în momentul de față cu un spațiu fiscal restrâns la nevoile țării. Și pentru acest lucru am discutat cu fiecare ordonator în parte și în continuare discutăm, astfel încât să asigurăm resurse pentru acești ordonatori. Bineînțeles că nu putem asigura 80 de miliarde de lei cât au cerut ordonatorii, dar facem în așa fel încât aceștia să aibă resursele de care au nevoie”, a subliniat Nazare.

Ministrul Finanțelor a mai declarat că despre acest lucru a discutat cu premierul Ilie Bolojan, la minister, pe tabloul complet al rectificării.

”Am decis împreună ca data de publicare să fie luni, bineînțeles ea fiind aprobată la termen, exact când ne-am propus, în ședința de guvern de săptămâna viitoare”, a mai spus Alexandru Nazare.

