Joi, 02 Octombrie 2025, ora 10:47
Cum arată bugetul după rectificare. Ministrul Finanțelor: ”Îl aducem într-o zonă de realism și responsabilitate”
Premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare FOTO Facebook/Alexandru Nazare

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri, 1 octombrie, aprobarea rectificării bugetare, reconfirmând ținta de deficit pentru anul 2025 și nivelul investițiilor făcute din bugetul de stat. Ministrul a precizat că planul Executivului este ca două treimi din sumele suplimentare să meargă către pensii, salarii, sănătate, asistență socială și dobânzi, restul completând sumele necesare pentru investiții.

Potrivit lui Nazare, care a făcut precizări într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, rectificarea duce „bugetul într-o zonă de realism și responsabilitate. Am analizat și restabilit cu atenție atât proiecția veniturilor, cât și pe cea a cheltuielilor și transmitem un semnal clar: România tratează cu seriozitate finanțele publice.

Ținta de deficit pentru acest an este de 8,4%, conform negocierii obținute cu Comisia Europeană. Păstrăm investițiile la un nivel de peste 150 miliarde lei și suplimentăm fondurile pentru proiecte majore din PNRR – în Transporturi, Economie, Mediu și Dezvoltare. 2/3 din sumele suplimentare merg către cheltuieli vitale: pensii, salarii, sănătate, asistență socială și dobânzi. Restul completează finanțările necesare pentru investiții.”

Acesta a declarat că este conștient că ministerele nu au obținut alocările cerute „în schimb, am construit împreună cu aceștia un buget rezonabil, care să ne permită să acoperim nevoile esențiale și, în același timp, să menținem resurse vitale pentru investiții. Trebuie să schimbăm modul în care proiectăm bugetele, să ne menținem angajamentele asumate și să construim o economie sănătoasă, cu responsabilitate pentru România azi, dar și pentru generațiile următoare”, a mai precizat șeful de la Finanțe.

