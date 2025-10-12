A fost publicat proiectul rectificării de buget. Deficitul ar crește cu aproape 25 de miliarde de lei

Ministerul Finanțelor a publicat, luni, 29 septembrie 2025, proiectul Ordonanței de Urgență cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2025.

Potrivit Ministerului Finanțelor, veniturile bugetului general consolidat se majorează, per sold, cu suma de 3.230,6 milioane lei, cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 27.810,2 milioane lei, iar deficitul bugetului general consolidat crește cu 24.579,6 milioane lei.

a) Veniturile bugetului de stat pe anul 2025 se diminuează per sold cu suma de 1.812,7 milioane lei.

Influențele se reflectă, în principal, pe următoarele categorii de venituri:

- Impozit pe profit - 1.414,6 milioane lei, influență dată de evoluția încasărilor comparativ cu programul stabilit, atât la impozitul pe profit de la agenții economici cât și la impozitul pe profit de la băncile comerciale;

- Alte impozite pe profit, venit și câștiguri din capital de la persoane juridice: +1.268,0 milioane lei. Majorarea se datorează încasărilor situate peste programul stabilit la impozitul pe venitul microîntreprinderilor precum și la impozitul pe dividende de la persoane juridice;

- Impozit pe venit și salarii: 1.871,2 milioane lei per sold, din care +1.682,9 milioane lei impozit pe venit și -188,4 milioane lei cote defalcate din impozitul pe venit. Impozitul pe venit de +1.682,9 milioane lei este susținut în principal de sporul încasărilor din impozitul pe veniturile din dividende, urmare a majorării cotei de impozit de la 8% la 10% (art. LXIV din O.U.G 156/2024).

- Taxa pe valoarea adăugată: -2.443,9 milioane lei per sold, din care -1.941,9 milioane lei venituri din taxa pe valoarea adăugată, iar +502,1 milioane lei sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată. Diminuarea veniturilor din taxa pe valoarea adăugată se datorează evoluției înregistrate de încasările din TVA comparativ cu programul stabilit, atenuată parțial de impactul pozitiv de 5.950,3 milioane lei al modificărilor legislative adoptate prin Legea nr. 141/2025;

- Accize: +513,6 milioane lei, influență dată de evoluția încasărilor din accize coroborată cu efectul majorării nivelului accizelor la benzină, motorină, alcool și produse din tutun și al instituirii accizelor la vinurile liniștite prin Legea nr. 141/2025;

- Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii: -914,6 milioane lei, diminuare datorată măsurii privind restituirea contribuției la Fondul de Tran­ziție Energetică (O.U.G. nr. 33/2025), atenuată parțial de majorarea veniturilor provenite din impozitul specific pe cifra de afaceri realizată de agenții economici din sectoarele petrol și gaze naturale (O.G. nr. 3/2025) și impozitul pe cifra de afaceri realizată de instituțiile de credit (Legea nr. 141/2025);

- Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități: +500,0 milioane lei, majorare ce reprezintă efectul estimat al taxării jocurilor de noroc (Legea nr. 141/2025);

- Impozit pe comerț exterior și tranzacțiile internaționale: +445,4 milioane lei; - Contribuții de asigurări sociale: -776,6 milioane lei, influență dată de evoluția încasărilor comparativ cu programul stabilit;

- Venituri nefiscale: -2.240,7 milioane lei. Diminuarea veniturilor se datorează încasărilor situate sub programul stabilit la veniturile din dividende de la societăți și companii naționale și la veniturile din ajutoare de stat recuperate;

- Venituri din capital: +265,4 milioane lei;

- Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări: -802,3 milioane lei;

- Sume aferente asistenței financiare nerambursabile alocate pentru PNRR: +2.196,3 milioane lei.

b) Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2025 se majorează, per sold, cu suma de 23.352,1 milioane lei.

Influențele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezintă astfel:

- Cheltuielile de personal se majorează, per sold, cu 696,3 milioane lei;

- Cheltuielile cu bunuri și servicii se majorează cu 321,4 milioane lei;

- Cheltuielile cu dobânzile cresc cu 12.088,2 milioane lei;

- Cheltuielile cu subvențiile se majorează cu 531,6 milioane lei;

- Transferurile între unități ale administrației publice se majorează cu 4.345,1 milioane lei;

- Cheltuielile cu asistența socială cresc cu 3.341,4 milioane lei;

- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014 - 2020 și din fondul de modernizare se diminuează cu 150,1 milioane lei;

- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2021 - 2027 se diminuează cu 3.974,7 milioane lei;

- Alte cheltuieli scad cu 478,4 milioane lei;

- Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR se majorează cu 2.774,3 milioane lei;

- Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR se majorează cu 5.371,9 milioane lei;

- Fonduri de rezervă se majorează cu 500,0 milioane lei;

- Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă se diminuează cu 318,9 milioane lei;

- Cheltuielile de capital se diminuează cu 2.069,1 milioane lei.

