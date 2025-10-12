Rectificarea de buget va fi aprobată miercuri sau joi. "Nu mai trebuie să creștem taxele, dar trebuie să luăm măsuri de colectare a taxelor", anunță premierul Bolojan

Rectificarea de buget pe anul 2025 "va fi aprobată miercuri sau joi" iar pe baza acesteia vor fi asigurați și banii necesari pentru plata pensiilor și a salariilor, până la finalul anului 2025, a anunțat premierul Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a făcut aceste precizări în seara de 29 septembrie 2025, într-o emisiune la postul Digi 24.

Deși s-au furnizat bani pentru pensii și salarii, "nu au fost luați bani de la investiții", a precizat Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, pe primele șase luni ale anului 2025 (deci înainte ca el să preia funcția de premier), cheltuielile pentru salarii au fost mai mari decât cele estimate inițial.

"Măsurile de reducere a cheltuielilor nu fac efecte de pe o zi pe alta, ci peste două luni, peste trei luni, peste patru luni. Unele sunt contestate, trebuie să se pronunțe Curtea Constituțională. Efectele se vor vedea anul viitor", a explicat premierul.

Pe de altă parte, "acum, pe componenta de taxe, nu mai trebuie să luăm măsuri de creștere a taxelor dar trebuie să luăm măsuri de colectare a acestor taxe", a subliniat premierul.

"Nu creșterea de taxe este problema. Acum, problema este reducerea cheltuielilor", a explicat Ilie Bolojan.

Prin aplicarea acestor măsuri, la finalul anului 2025, deficitul bugetar va fi 8,4 la sută din PIB, a promis premierul Bolojan.

Premierul a mai spus că, până în anul 2026, România va absorbi 10 miliarde de euro de la UE.

