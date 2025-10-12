Bolojan pregătește rectificarea bugetară: "Să corectăm lucrurile încât să asigurăm plățile, să continuăm investițiile". Ce programe sunt considerate prioritare

Joi, 18 Septembrie 2025, ora 22:52
231 citiri
Guvernul Bolojan - Foto: Facebook/Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a declarat, în ziua de joi, 18 septembrie, că va avea luni, la Bruxelles, o întâlnire cu comisarul european pentru Economie și Productivitate, Valdis Dombrovskis, în contextul în care Guvernul pregătește o rectificare bugetară.

De asemenea, Ilie Bolojan se va întâlni cu comisarul european pentru Apărare și Spațiu, Andrius Kubilius, precum și cu vicepreședintele Comisiei Europene, Roxana Mînzatu. Premierul nu se va întâlni cu președintele CE, Ursula von der Leyen, având în vedere că aceasta se va afla în SUA.

"În pregătirea rectificării bugetare, în pregătirea Consiliului Miniștrilor de Finanțe, a ECOFIN-ului din luna octombrie, trebuie să ne reglăm aspectele care țin de deficite și de măsurile pe care România le-a luat și le pregătește, în așa fel încât să fim o țară de încredere și să fim în situația de a nu se mai continua procedura de suspendare a fondurilor europene. Acest lucru este un element foarte important și, în baza discuțiilor pe care echipa de la Ministerul de Finanțe le-a purtat cu echipa de finanțe a Comisiei Europene, plus discuțiile pe care mâine și poimâine domnul ministru Nazare le are la Consiliul informal de la Copenhaga, ne pregătim să facem rectificarea de buget săptămâna următoare", a spus premierul, pentru Euronews.

El a menționat că unele estimări de la începutul anului legate de modul în care vor fi cheltuiți banii s-au dovedit "total nerealiste" și că trebuie făcute corecturi, prin rectificarea bugetară.

"Avem situații în care estimările de la începutul anului legate de modul în care vor fi cheltuite sumele de bani până la final s-au dovedit total nerealiste și trebuie să corectăm lucrurile în așa fel încât să asigurăm plățile, să continuăm investițiile. Acesta este un element foarte important și trebuie să mă asigur că toate aspectele, din punctul acesta de vedere, sunt în regulă", a precizat Bolojan.

Potrivit acestuia, pentru România este foarte importantă menținerea în programul SAFE a finanțărilor pentru capetele autostrăzilor din nord-estul țării: A7 și A8, Pașcani-Suceava-Siret, respectiv Pașcani-Iași-Ungheni.

"Menținerea lor în programul SAFE, în programul de creditare, este foarte importantă, pentru că altfel nu avem bani să le finalizăm. Practic, acest credit care ni se acordă ne ajută pe trei componente: pe componenta de deficit bugetar, pentru că zece ani avem o perioadă de grant și un credit cu dobânzi foarte bune; ne ajută pe componenta de apărare, pentru că ne permite să avem o predictibilitate a cheltuielilor de apărare în anii următori, să putem să ne achiziționăm ceea ce propune Ministerul Apărării, să ne dezvoltăm o industrie de apărare pe teritoriul țării noastre, să creăm locuri de muncă, să luăm un transfer de tehnologie și, în același timp, ne ajută deci pe această finanțare, pe infrastructura mixtă de transport și militar", a spus Bolojan.

Discuțiile cu Roxana Mînzatu vor avea loc în contextul dezbaterilor privind viitorul buget multianual al UE.

"Trebuie să stabilim și să definitivăm opoziția României în așa fel încât sumele care revin României și modalitățile care reglementează cum se alocă aceste sume, ce rămâne pe Politica Agricolă, ce rămâne pe Coeziune, să le înțelegem cât mai bine și să putem, în negocierile care vor veni, să obținem o negociere cât mai bună și pentru țara noastră", a mai afirmat șeful Guvernului.

Bolojan pregătește rectificarea bugetară: "Să corectăm lucrurile încât să asigurăm plățile, să continuăm investițiile". Ce programe sunt considerate prioritare

