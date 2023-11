Legea care ar permite extinderea garanțiilor până la 10 ani la electrocasnice. Vânzătorii vor fi obligați să suporte reparațiile

Aruncarea prematură a electrocasnicelor cu defecțiuni produce 35 de milioane de tone de deșeuri, consumă 30 de milioane de tone de resurse și generează 261 de milioane de tone de emisii de gaze cu efect de seră în UE în fiecare an. FOTO Pixabay

În luna martie a anului 2023, Comisia Europeană a anunțat o inițiativă legislativă denumită „Dreptul la Reparații”. Potrivit Comisiei, această propunere face parte dintr-un efort mai larg de a transforma Uniunea Europeană în primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050. Regulamentul inclus în actul normativ privind proiectarea ecologică a produselor sustenabile promovează posibilitatea de reparare a produselor în faza de producție, ca apoi, consumatorilor să li se permită dreptul de a solicita producătorilor, în temeiul legislației UE, repararea produselor care pot fi reparate din punct de vedere tehnic, cum ar fi o mașină de spălat rufe sau un televizor. În noiembrie 2023, Comisia Europeană a anunțat inițiativa așteaptă discuțiile și aprobarea în Parlamentul European, inițiatorii legii estimând că negocierile cu privire la textul final se vor încheia în luna februarie 2024, pentru a permite legii să intre în vigoare înaintea alegerilor europarlamentare din iunie.

Ce reprezintă „Dreptul la reperare”

Practic, în luna martie, Comisia Europeană a propus o nouă lege care obligă vânzătorii să repare gratuit un produs în perioada legală de garanţie de doi ani şi să furnizeze reparaţii pentru produse timp de cinci până la zece ani după vânzare. Parlamentul European şi-a adoptat atunci poziţia de negociere referitoare la un „drept la reparare" care urmăreşte să încurajeze un consum mai sustenabil prin simplificarea reparării bunurilor defecte, reducerea deşeurilor şi sprijinirea sectorului reparaţiilor.

În perioada de garanţie legală, vânzătorii vor trebui să acorde prioritate reparaţiilor atunci când acestea sunt mai ieftine sau egale cu costul înlocuirii, cu excepţia cazului în care reparaţia nu este posibilă sau ar incomoda consumatorul. Europarlamentarii au propus inițial şi extinderea perioadei de garanţie legală cu un an după repararea unui produs.

După expirarea garanţiei, consumatorii vor avea dreptul de a cere repararea unor produse precum maşini de spălat, aspiratoare, telefoane mobile şi biciclete. Pentru ca reparaţiile să devină opţiunea mai atractivă pentru consumatori, inițiativa legislativă propune ca producătorii să împrumute clienţilor dispozitive de înlocuire pe durata reparaţiilor. Dacă un produs nu poate fi reparat, ar putea fi oferit în schimb un produs recondiţionat. Mai mult, legea ar obliga producătorii să ofere reparații pentru un produs între cinci și zece ani de la vânzarea acestuia - indiferent dacă garanția legală este încă valabilă sau nu.

„Am adoptat o serie de măsuri pentru a încuraja consumatorii să aleagă reparaţia în locul înlocuirii, cu un accent special pe sprijinirea reparatorilor independenţi şi pe stabilirea de stimulente financiare. Aşteptăm poziţia Consiliului în curând, astfel încât să putem începe negocierile pentru a transforma aceste măsuri în legislaţie şi pentru a deschide calea către o economie europeană cu adevărat circulară", a declarat în martie raportorul Rene Repasi (membru al grupului parlamentar S&D).

Noi măsuri adăugate pentru promovarea și facilitarea reparațiilor și a reutilizării

Pe 21 noiembrie, Comisia Europeană a adoptat o nouă propunere privind norme comune de promovare a reparării bunurilor, care le vor permite consumatorilor să facă economii și vor sprijini obiectivele Pactului verde european prin reducerea deșeurilor, printre altele, arată Agerpres.

Noua propunere va asigura faptul că mai multe produse sunt reparate înainte să expire garanția legală și că, totodată, consumatorii au la dispoziție opțiuni mai simple și mai ieftine de reparare a produselor care pot fi reparate (cum ar fi aspiratoarele sau, în curând, tabletele și telefoanele inteligente) atunci când garanția legală a expirat sau când bunul nu mai funcționează din cauza uzurii.

Propunerea introduce un nou „drept la reparare” pentru consumatori, atât înainte de expirarea garanției legale, cât și după expirarea acesteia.

Înainte de expirarea garanției legale, vânzătorii vor fi obligați să ofere reparații, cu excepția cazului în care acestea sunt mai costisitoare decât înlocuirea produsului.

După expirarea garanției legale, consumatorii vor avea la dispoziție un nou set de drepturi și instrumente pentru ca repararea să devină o opțiune ușoară și accesibilă:

dreptul consumatorilor de a solicita producătorilor, în temeiul legislației UE, repararea produselor care pot fi reparate, cum ar fi o mașină de spălat rufe . Astfel, consumatorii vor avea întotdeauna la cine să apeleze atunci când optează să își repare produsele, iar producătorii vor fi încurajați să dezvolte modele de afaceri mai sustenabile;obligația producătorilor de a-i informa pe consumatori cu privire la produsele pe care sunt obligați să le repare ei înșiși;o platformă online pentru găsirea de produse alternative și firme de raparații, care să îi pună în legătură pe consumatori cu reparatorii și cu vânzătorii de bunuri recondiționate din zona în care locuiesc, platforma permițând efectuarea de căutări în funcție de zonă și de standardele de calitate, ajutându-I pe consumatori să găsească oferte și sporind vizibilitatea reparatorilor;un formular standard de informații privind repararea electrocasnicelor, pe care consumatorii îl vor putea solicita oricărui reparator, care va oferi transparență în ceea ce privește condițiile și prețul reparațiilor și va facilita compararea de către consumatori a ofertelor de reparații;un standard de calitate pentru serviciile de reparații, pentru a-i ajuta pe consumatori să identifice firmele de reparații care se angajează să asigure o calitate mai bună. Acest standard de „reparare ușoară” va fi deschis tuturor firmelor de profil din întreaga UE care doresc să se angajeze să respecte standardele minime de calitate impuse, de exemplu pe baza duratei sau a disponibilității produselor.

Rene Repasi şi-a exprimat speranţa că negocierile cu privire la textul final se vor încheia în luna februarie 2024, pentru a permite legii să intre în vigoare înaintea alegerilor europarlamentare din iunie.

Contextul european al „Dreptului la reparare”

Un sondaj Eurobarometru citat de Comisia Europeană a arătat că 77% dintre europeni simt că au o responsabilitate personală de a acționa pentru a limita schimbările climatice. Se aruncă produse care sunt adesea viabile și care pot fi reparate, dar care sunt aruncate prematur, fapt care produce 35 de milioane de tone de deșeuri, consumă 30 de milioane de tone de resurse și generează 261 de milioane de tone de emisii de gaze cu efect de seră în UE în fiecare an. De asemenea, se estimează că înlocuirea produselor în locul reparării lor îi costă pe consumatori aproape 12 miliarde EUR pe an. În plus, se estimează că inițiativa va genera creștere economică și investiții în UE în valoare de 4,8 miliarde EUR.

Adesea, consumatorii consideră însă că repararea este dificilă. Inițiativa privind „dreptul la reparare” completează o serie de alte propuneri prezentate de Comisie pentru realizarea unui consum durabil pe parcursul întregului ciclu de viață al unui produs, stabilind cadrul pentru un adevărat „drept la reparare” în întreaga UE.

Prezenta propunere face parte din obiectivul mai larg al Comisiei Europene de a deveni primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050. Acest lucru se poate întâmpla numai dacă atât consumatorii, cât și întreprinderile consumă și produc într-un mod mai durabil, arată comunicatul Comisiei Europene.

