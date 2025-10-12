BNR nu exclude recesiunea. Avertisment pentru români: ”E bine să avem bani albi pentru zile negre”

Cristian Popa, membru în CA al Băncii Naţionale a României, a avertizat că inflația va continua să fie ridicată în următoarele luni și le-a recomandat românilor să fie prudenți în privința cheltuielilor.

Într-un interviu pentru Antena3 CNN, Popa a declarat că ”vom avea 12 luni de inflație ridicată” și a vorbit despre riscul recesiunii și posibila aderare a țării noastre la zona euro.

”Există o prognoză BNR din august. La acea vreme, prognozam o inflaţie de 9,2% pentru trimestrul al treilea şi de 8,8% pentru finalul anului. După aceste şocuri, se pare că vom observa o rată a inflaţiei ceva mai ridicată, se pare că se va apropia de 10%, posibil să o depăşească uşor. Vom avea 12 luni de inflaţie ridicată, "cocoaşa" aşa cum a denumit-o în termeni plastici domnul guvernator, după care rata inflaţiei va coborî abrupt. Lupta cu inflaţia va continua, asta facem la BNR, luptăm cu inflaţia. Observăm că cea mai ridicată rată de creştere este la subcomponenta serviciilor. Şi trebuie să legăm acest aspect de piaţa muncii. Prin natura lor, serviciile conţin multă muncă, iar piaţa muncii vine după ani buni de tensionare, ani în care salariile au crescut cu 15% în medie”, a declarat Cristian Popa.

Întrebat ce se întâmplă dacă Guvernul va decide o nouă creștere a cotei TVA, specialistul BNR a răspuns: ”Îmi este mult mai uşor să comentez ceea ce s-a observat deja. Am observat o creştere a preţului electricităţii mai mare decât era prognoza iniţială, iar legat de creşterea de TVA am observat o rată de transfer mai mare decât ne aşteptam iniţial a creşterii TVA în preţul de la raft, în special la servicii.”

În ceea ce privește impozitul progresiv, Cristian Popa a transmis că ”nu trebuie să fii pedepsit pentru salariul mare.”

”Tot ce pot comenta, în nume personal, ca economist de dreapta, este că mă uit la un model de creştere bazat mai degrabă pe taxe mici. Cred că e bine să susţinem succesul, chiar dacă acest succes înseamnă să fii bine plătit. Nu trebuie să fii pedepsit pentru salariul mare, va trebui să avem cât mai mulţi români cu salarii mari, dar aceasta este o opinie personală.”

Specialistul BNR le-a recomandat românilor prudență și a transmis că o recesiune nu este exclusă.

”Prudenţa nu este de evitat. E bine să avem bani albi pentru zile negre, îmi place să spun acest lucru. Asta cred. Să fim atenţi, operăm într-o perioadă în care avem 2 ani cu creştere economică redusă.

Nu prognozăm recesiune, dar nici nu o putem exclude. Ce prognozăm este o rată de creştere pozitivă a economiei între 0 şi 1%, mai degrabă în partea de sus a intervalului. Această creştere e foarte dependentă de absorbţia fondurilor europene, fondurile europene în special PNRR. Cheia este absorbţia cât mai mare a fondurilor din PNNR. Am fi fost mult mai aproape de recesiune fără fonduri europene. Este o perioadă de tranziţie, cu o creştere economică mai redusă, în care salariile probabil nu vor creşte cum creşteau anii trecuţi.

(...) Atunci când cursul se depreciază cu 1%, în medie bunurile şi serviciile din România se depreciază cu aproximativ 0,3%. Este cea mai ridicată rată din regiune de aceea suntem atenţi la curs”, a explicat Cristian Popa.

Despre aderarea la zona euro, specialistul BNR a subliniat că România trebuie să-și pună finanțele în ordine.

”România respectă un criteriu din cele cinci. E nevoie de progres. Pe partea de deficit fiscal, România ar trebui să aibă un deficit de sub 3% pentru a putea fi considerată să intre în zona euro. Trebuie să ne punem finaţele în ordine şi după aceea să fim acceptaţi în acest club select.”

