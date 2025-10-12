Creșterea taxelor și inflația pot duce România în recesiune. Analist: ”Nu cu scăderea consumului de avocado și brânză franțuzească rezolvăm problema”

Creșterea taxelor și mai ales inflația riscă să ducă România în recesiune, iar tendința de majorare a taxelor pentru a strânge bani la buget devine un pericol global, consideră analistul economic Adrian Negrescu. El a explicat luni, 22 septembrie, că „majorarea taxelor e ca și cum ai trage de un elastic: dacă tragi prea mult, acesta se rupe.”

„Avem, din păcate, tot mai mulți politicieni care cred că, prin creșterea taxelor, vom rezolva problemele economice ale României și, astfel, vom depăși această criză bugetară în care ne aflăm. De la taxa pe stâlp, la impozitul minim pe cifra de afaceri a marilor companii la ideea creșterii taxelor pentru cei care au tupeul să câștige mai mult (impozitul progresiv), unii politicieni induc tot mai mult ideea că aceasta este soluția alternativă la măsurile de austeritate propuse de guvern, în special la tăierile de costuri din administrație, înghețarea unor investiții locale și limitarea privilegiilor”, a scris analistul economic Adrian Negrescu pe Facebook.

O consecință a creșterii taxelor este însă micșorarea consumului, care ar duce la încasări mai mici pe termen lung.

„Ce nu înțeleg acești politicieni, și încerc să explic foarte simplu și pe înțelesul lor limitat în materie de economie, este că majorarea taxelor e ca și cum ai trage de un elastic. Dacă tragi prea mult, acesta se rupe. La fel, dacă crești prea mult taxele și implicit provoci o inflație puternică, s-ar putea ca încasările din taxe și impozite să scadă în loc să crească”, a explicat Adrian Negrescu.

El consideră că un bun exemplu este impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) care a dus deja la scăderea încasărilor.

„Un bun exemplu, dincolo de cele clasice cu carburanții, produsele alimentare, serviciile și piața auto (efectele negative ale menținerii IMCA sunt deja de notorietate), este dat de produsele din tutun. S-a ajuns ca prețul acestora să devină unul prohibitiv pentru mulți dintre români, pe fondul scăderii puterii de cumpărare. Nu e o situație specifică doar României. La nivel internațional, taxele pe tutun au fost o adevărată „găină de muls” pentru guvernele din întreaga lume”, consideră analistul economic.

Un alt efect al creșterii prețurilor produselor de tutun în România a fost și răspândirea comerțului ilicit de țigări.

„Sunt o mulțime de statistici care vin să demonstreze ceea ce spuneam la început, când comparam creșterile de taxe și prețuri cu efectul elasticului extins la maxim. La noi, dincolo de scăderea consumului, avem și o problemă cu piața neagră, care a explodat în ultimul an. Suntem la cel mai ridicat nivel al comerțului ilicit de țigări, adică fără plata taxelor, din ultimii 5 ani (12%)”, a explicat Negrescu.

Reducerea fumatului este un câștig pentru întreaga societate, însă majorarea taxelor în acest domeniu a dus la scăderea încasărilor de taxe la buget.

„Ce facem în această situație? Mergem tot pe ideea populistă de a crește taxele sau încercăm să găsim alte soluții? Să nu uităm că, dincolo de consumul intern, România a exportat anul trecut produse din tutun de peste 2 miliarde de euro, cu 360 de milioane peste anul anterior. Nu cu scăderea consumului de avocado și brânză franțuzească rezolvăm problema deficitului comercial”, a concluzionat Adrian Negrescu.

