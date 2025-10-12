Creșterea taxelor și inflația pot duce România în recesiune. Analist: ”Nu cu scăderea consumului de avocado și brânză franțuzească rezolvăm problema”

Luni, 22 Septembrie 2025, ora 13:03
195 citiri
Creșterea taxelor și inflația pot duce România în recesiune. Analist: ”Nu cu scăderea consumului de avocado și brânză franțuzească rezolvăm problema”
Creșterea taxelor și inflația pot duce România în recesiune FOTO Pixabay

Creșterea taxelor și mai ales inflația riscă să ducă România în recesiune, iar tendința de majorare a taxelor pentru a strânge bani la buget devine un pericol global, consideră analistul economic Adrian Negrescu. El a explicat luni, 22 septembrie, că „majorarea taxelor e ca și cum ai trage de un elastic: dacă tragi prea mult, acesta se rupe.”

„Avem, din păcate, tot mai mulți politicieni care cred că, prin creșterea taxelor, vom rezolva problemele economice ale României și, astfel, vom depăși această criză bugetară în care ne aflăm. De la taxa pe stâlp, la impozitul minim pe cifra de afaceri a marilor companii la ideea creșterii taxelor pentru cei care au tupeul să câștige mai mult (impozitul progresiv), unii politicieni induc tot mai mult ideea că aceasta este soluția alternativă la măsurile de austeritate propuse de guvern, în special la tăierile de costuri din administrație, înghețarea unor investiții locale și limitarea privilegiilor”, a scris analistul economic Adrian Negrescu pe Facebook.

O consecință a creșterii taxelor este însă micșorarea consumului, care ar duce la încasări mai mici pe termen lung.

„Ce nu înțeleg acești politicieni, și încerc să explic foarte simplu și pe înțelesul lor limitat în materie de economie, este că majorarea taxelor e ca și cum ai trage de un elastic. Dacă tragi prea mult, acesta se rupe. La fel, dacă crești prea mult taxele și implicit provoci o inflație puternică, s-ar putea ca încasările din taxe și impozite să scadă în loc să crească”, a explicat Adrian Negrescu.

El consideră că un bun exemplu este impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) care a dus deja la scăderea încasărilor.

„Un bun exemplu, dincolo de cele clasice cu carburanții, produsele alimentare, serviciile și piața auto (efectele negative ale menținerii IMCA sunt deja de notorietate), este dat de produsele din tutun. S-a ajuns ca prețul acestora să devină unul prohibitiv pentru mulți dintre români, pe fondul scăderii puterii de cumpărare. Nu e o situație specifică doar României. La nivel internațional, taxele pe tutun au fost o adevărată „găină de muls” pentru guvernele din întreaga lume”, consideră analistul economic.

Un alt efect al creșterii prețurilor produselor de tutun în România a fost și răspândirea comerțului ilicit de țigări.

„Sunt o mulțime de statistici care vin să demonstreze ceea ce spuneam la început, când comparam creșterile de taxe și prețuri cu efectul elasticului extins la maxim. La noi, dincolo de scăderea consumului, avem și o problemă cu piața neagră, care a explodat în ultimul an. Suntem la cel mai ridicat nivel al comerțului ilicit de țigări, adică fără plata taxelor, din ultimii 5 ani (12%)”, a explicat Negrescu.

Reducerea fumatului este un câștig pentru întreaga societate, însă majorarea taxelor în acest domeniu a dus la scăderea încasărilor de taxe la buget.

„Ce facem în această situație? Mergem tot pe ideea populistă de a crește taxele sau încercăm să găsim alte soluții? Să nu uităm că, dincolo de consumul intern, România a exportat anul trecut produse din tutun de peste 2 miliarde de euro, cu 360 de milioane peste anul anterior. Nu cu scăderea consumului de avocado și brânză franțuzească rezolvăm problema deficitului comercial”, a concluzionat Adrian Negrescu.

...citeste mai departe despre "Creșterea taxelor și inflația pot duce România în recesiune. Analist: ”Nu cu scăderea consumului de avocado și brânză franțuzească rezolvăm problema”" pe Ziare.com

Zi decisivă pentru ratele românilor. Banca Națională este așteptată să comunice o decizie importantă care afectează major nivelul de trai
Zi decisivă pentru ratele românilor. Banca Națională este așteptată să comunice o decizie importantă care afectează major nivelul de trai
Decizia BNR privind dobânda-cheie, așteptată miercuri, 8 octombrie, poate influența semnificativ atât evoluția economiei, cât și viața de zi cu zi a populației. Rămânerea dobânzii la...
Explozia prețului la energie, explicată de un profesor de economie: „Nu numai din cauza Green Deal!"
Explozia prețului la energie, explicată de un profesor de economie: „Nu numai din cauza Green Deal!"
În ultimii ani, în România, costul energiei a explodat, în etape succesive. Acest aspect a generat la rândul său noi valuri inflaționiste. Pe marginea acestui subiect, Radu Nechita,...
#recesiune Romania, #majorare taxe, #crestere TVA, #inflatie, #adrian negrescu , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Prăbușirea ”tigrului Europei”, zeci de mii de concedieri: Românii afectați de criză în acest stat vestic
  2. Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
  3. Coaliția de guvernare discută scăderea cu 10% a salariilor. Care sunt angajații vizați de reducere
  4. De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate”
  5. Luni se deschide o nouă conexiune de drum expres spre autostrada A1. Principalul beneficiar va fi un mare oraș din vestul României
  6. Reacția ministrului Finanțelor după decizia S&P privind ratingul de țară. „Direcția economică stabilă pe care o urmăm”
  7. Se mărește traseul autostrăzii Sibiu-Bacău. Motivele deciziei, comunicate de autorități
  8. Scade numărul de bugetari din România. Prima lună cu Bolojan premier a însemnat o reducere de ordinul zecilor de mii
  9. Trump lovește din nou China. Noi taxe vamale de 100% după o decizie a Beinjingului
  10. O nouă criză economică mondială bate la ușă. Bula speculativă care a speriat bancherii: „Efecte devastatoare, un impact similar cu cel din 2008”