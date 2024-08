Creșterea pensiilor, „o sinucidere și o enormă minciună”. Cum explică un analist economic efectele recalculării din septembrie

Analistul economic Iancu Guda a numit recalcularea pensiilor din septembrie un „cocktail Molotov versiunea românească”. Într-o postare pe Facebook, acesta a punctat că România are cea mai mare inflație din UE (5,8% RO vs 2,8% UE), un deficit fiscal anualizat (minim 8% în România față de 3.7% UE) și că țara noastră este singura cu deficit comercial mai mare de 10% din PIB din UE (cea mai accelerată creștere a consumului, alimentat din import).

Cu toate acestea, creșterea economică este doar 1% in primul semestru.

„În acest context, să crești pensiile cu peste 25% la cca. 75% dintre pensionari (impact bugetar 28,4 MILIARDE LEI) este o SINUCIDERE! Si o enorma minciună, luăm de la unii (care încă nu realizează ce pierd) și dăm celor 3,8 milioane pensionari pentru șpaga electorală. La nivelul unei familii, NU crește bunăstarea (ce câstigă bunicii, pierd copiii / nepoții).

Cine va plăti? Sunt 3 variante:

TVA majorat la 23,75% (plătim in plus 250-300 lei / persoană / lună);impozit pe venit majorat la 16% (pierdem din buzunar in medie 330 lei / lună);dublare impozit profit (echivalent unui șomaj de 8%, deci ceilalți 92% angajați vor munci mai mult).

Cel mai probabil, un mix dintre toate acestea… vedem în 2025. GRECIA 2.0!!”

Analistul a completat că, în eventualitatea scenariului creșterii masive a impozitului pe profit, impactul calculat la 31 de miliarde de lei înseamnă 7%-8% din fondul anual brut de costuri salariale (408 miliarde de lei = 8500 lei x 12 luni x 4 milioane angajați in privat). „Nu vor putea plăti, deci companiile vor disponibiliza oameni pentru a face față”, a comentat Iancu Guda.

