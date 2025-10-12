Scădere drastică a producției de energie în România. Când se va opri reactorul 1 de la Cernavodă

Nuclearelectrica a anunțat, printr-un contract scos la licitație, data exactă la care Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă va fi oprită pentru lucrări de retehnologizare: 31 mai 2026, ora 18:31. Durata opririi este estimată până în iunie 2030, interval în care vor fi executate intervenții menite să prelungească viața reactorului cu 25 de ani, conform documentelor puse la dispoziție de operator.

Informația apare în caietul de sarcini pentru un pachet de asigurări OCIP (Owner Controlled Insurance Program) pe care Nuclearelectrica îl contractează pentru acoperirea tuturor riscurilor pe durata proiectului. Valoarea estimată a acestui contract pentru polițele de asigurare este de 103 milioane de lei, iar polițele vor fi valabile „începând din data de 31 mai 2026, ora 18:31, până la trecerea în operare a Unității 1 a Centralei Nucleare de la CNE Cernavodă, iunie 2030", se arată în descrierea licitației. Acoperirile solicitate vizează riscuri de construcție și montaj, asigurarea proprietății pentru toate riscurile, răspunderea civilă pentru construcții, terorism și răspunderea civilă a angajatorului față de angajați.

Proiectul de retehnologizare are o valoare totală estimată la peste 1,5 miliarde de euro și va implica, pe lângă Nuclearelectrica, companii din Canada, Statele Unite ale Americii și Italia, potrivit referințelor din documentație. Investiția este structurată pe două subproiecte: retehnologizarea Unității 1 (RT-U1), care presupune înlocuirea componentelor ansamblului reactor, modernizarea sistemelor din partea nucleară și din partea clasică și realizarea infrastructurii necesare, și extinderea Depozitului Intermediar de Combustibil Ars cu module de tip MACSTOR 400, care vor avea o capacitate dublă față de modulele folosite în prezent și vor mări suprafața depozitului pentru a acomoda combustibilul ars și răcit rezultat din operarea unităților U1 și U2 și din al doilea ciclu de operare.

Guvernul a menționat, în contextul acordului de mediu acordat Nuclearelectrica pentru acest proiect, că pe durata opririi planificate Unitatea 1 nu va produce energie electrică, ceea ce va genera un deficit anual estimat la aproximativ 5.000 GWh, cantitate ce va trebui compensată din alte surse energetice.

Centrala de la Cernavodă operează în prezent două unități CANDU-PHWR600: Unitatea 1, aflată în exploatare comercială din decembrie 1996, și Unitatea 2, în funcțiune din noiembrie 2007. Fiecare turbogenerator livrează aproximativ 706,5 MWe (U1) și 704,8 MWe (U2). Conform datelor oficiale, cele două unități asigură în prezent circa 20% din necesarul energetic al României și furnizează agent termic pentru peste 75% din populația municipiului Cernavodă.

Nuclearelectrica a anunțat totodată planuri pentru extinderea capacității nucleare la Cernavodă, în cadrul unui proiect mai amplu care ar urma să includă construcția a două noi reactoare, în colaborare cu firme din Canada, Statele Unite, Franța, Coreea și Italia.

