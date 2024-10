Războiul lui Putin din Ucraina se apropie cu pași repezi de borna celor 1.000 de zile, fără ca Moscova să-și fi îndeplinit obiectivele trasate de liderul de la Kremlin. Însă acum, o veste ce l-ar îngropa pe Putin este dată de economistul suedez Anders Aslund. Expertul susține că, potrivit unei analize recente, economia Rusiei nu mai poate susține războiul președintelui decât până la sfârșitul anului 2025.

Economia Rusiei este într-o stare mult mai proastă decât pare, forțându-l pe Vladimir Putin să înceteze războiul împotriva Ucrainei încă de anul viitor, potrivit economistului și autorului Anders Åslund, relatează Fortune.

Expertul suedez a citat dificultățile financiare, tehnologice și demografice care afectează o economie rusă care se îndreaptă către „stagnare” și a estimat că sancțiunile occidentale reduc PIB-ul țării cu 2%-3% în fiecare an.

„Mai mult, situația se va înrăutăți pentru Putin, chiar împiedicând campania sa de agresiune împotriva Ucrainei”, a adăugat Åslund.

El a menționat că serviciul de spionaj al Ucrainei a susținut luna trecută că deține documente rusești care indică faptul că Kremlinul dorește să încheie războiul la sfârșitul anului 2025, pe fondul presiunii economice și financiare înăsprite.

„Dacă este adevărat sau nu, acest scenariu ar avea sens”, a spus Åslund, care a scris cartea ”Rusia’s Crony Capitalism: The Path from Market Economy to Kleptocracy”.

În primul rând, sancțiunile occidentale au alimentat „inflația ascunsă” din Rusia, împiedicând-o în același timp să strângă fonduri pe piețele financiare globale și, în schimb, o forțează să se bazeze pe rezerve.

Pe fondul constrângerilor, Kremlinul și-a limitat deficitul bugetar anual la 2% din PIB, sau aproximativ 40 de miliarde de dolari. Dar, având în vedere că rezervele lichide din fondul național al Rusiei au fost reduse la 55 de miliarde de dolari în martie, rezervele de stat ar trebui să se epuizeze anul viitor, a spus el.

Între timp, înapoierea tehnologică a Rusiei a fost agravată de exodul de creiere al celor mai buni și mai străluciți specialiști, care au fugit din țară după invazie, precum și de sancțiunile occidentale, represiunea asemănătoare celei sovietice și „cleptocrația” lui Putin, a adăugat Åslund.

În altă parte a economiei Rusiei, exporturile de arme s-au prăbușit, deoarece cererea propriilor trupe ale țării împiedică vânzările către țări străine. Mașina de război a lui Putin are, de asemenea, o problemă de forță de luptă, deoarece șomajul scăzut, exodul în masă al rușilor și tot mai multe victime de război limitează capacitatea de a strânge mai multe trupe.

Cu rezervele financiare epuizate, Rusia va avea dificultăți în a face matematica bugetară să funcționeze. Åslund a estimat că Rusia va cheltui aproximativ 190 de miliarde de dolari, sau 10% din PIB, pentru război în acest an, iar Kremlinul nu mai are locuri din care să taie - altele decât cheltuielile de război - pe măsură ce invazia se apropie de aniversarea de trei ani.

„Ucraina ar putea câștiga războiul dacă ar avea încă 50 de miliarde de dolari pe an, precum și undă verde pentru a bombarda ținte militare în interiorul Rusiei”, a spus el.

Alții au emis, de asemenea, evaluări îngrozitoare ale economiei Rusiei. Institutul pentru economiile emergente al Băncii Finlandei a publicat joi un raport care spune că creșterea va încetini la doar 1% în 2025 și 2026, de la 3,5% în acest an.

Pentru a menține ritmul actual de creștere, Rusia ar trebui să obțină câștiguri majore în productivitate, dar acest lucru este foarte puțin probabil din cauza tuturor investițiilor în armată și în război, se arată în raport.

Lipsa forței de muncă și incapacitatea de a cumpăra piese de schimb sau echipamente noi din Occident vor împiedica, de asemenea, creșterea economică, a adăugat acesta. „Având în vedere schimbările politice mioape ale Rusiei, condițiile din economia sa de război s-ar putea schimba brusc”, se arată în raport.

