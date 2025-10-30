Arma lui Putin se întoarce împotriva sa. Mutarea făcută de Trump strangulează Rusia, dictatorul în dificultate

Arma lui Putin, folosită de ani de zile pentru a ține dependent Occidentul de Moscova, se întoarce împotriva sa. Mutarea lui Donald Trump strangulează în sfârșit Rusia, iar dictatorul de la Kremlin se află în dificultate. Excesul global de petrol distruge puterea Rusiei asupra Occidentului.

Sancțiunile occidentale lovesc în sfârșit jugulara economiei Rusiei, iar Donald Trump a aruncat în sfârșit puterea americană în spatele blocadei, potrivit Telegraph.

Saudiții inundă piața mondială a petrolului într-o încercare nemiloasă de a recâștiga cota pierdută. Un exces de proporții istorice se formează și este probabil să dureze până în 2027. Goldman Sachs le-a spus clienților că prețurile țițeiului Brent ar putea scădea până la 40 de dolari.

Agenția Internațională pentru Energie (AIE) și-a revizuit drastic previziunile globale privind cererea și oferta. China și-a umplut rezerva strategică de petrol aproape de punctul de rupere și nu mai poate continua să acumuleze surplusul. Excesul de țiței este acum stocat pe apă într-o armată globală gigantică de petroliere plutitoare.

Cererea de petrol continuă să fie dezamăgitoare. AIE se așteaptă la o creștere de doar 700.000 de barili pe zi (b/d) în acest an și la aceeași valoare anul viitor. Totuși, producătorii continuă să foreze ca și cum nimic nu s-ar fi schimbat, fiind pe cale să adauge trei milioane de barili pe zi pe an și încă 2,4 milioane de barili pe zi anul viitor.

Ads

Calculele sunt brutale. AIE se așteaptă la un surplus global gigantic de patru milioane de barili pe zi în 2026. „Este din ce în ce mai clar că ceva trebuie să cedeze”, a declarat Toril Bosoni, șeful diviziei de petrol și piețe a agenției. Acel ceva seamănă cu economia de război rusească. Veniturile Kremlinului din exporturile de combustibili fosili s-au înjumătățit de la invazia Ucrainei.

Au atins un nou minim lunar de 546 de milioane de dolari (410 milioane de lire sterline) în septembrie. Un surplus de cont curent de 10% din PIB s-a prăbușit la zero. Veniturile bugetare din petrol și gaze au scăzut cu 26% numai în ultimul an. Acestea ar putea scădea mult mai mult în 2026.

Apărarea aeriană rusească s-a dovedit a fi incapabilă să oprească atacurile dronelor ucrainene asupra infrastructurii energetice din interiorul țării. Atacurile – acum ajutate de serviciile secrete americane, pe care Joe Biden nu le-a permis niciodată – au închis o cincime din capacitatea de rafinare a țării și au dus la raționalizarea din benzinării.

Ads

Putin începe să piardă susținerea internă

Complexul industrial de apărare consumă 12% din PIB, conform unor estimări, canibalizând tot restul. Kremlinul a continuat forțând băncile să finanțeze producția de arme, dar aceste credite neperformante au subminat sistemul bancar în sine. Toate tipurile de taxe sunt pe masă pentru a astupa găurile căscate.

Acesta a fost anul în care Putin nu a mai putut continua să furnizeze arme și unt în același timp. Rosstat spune că prețurile untului au crescut cu 34% din ianuarie până în iulie, ceea ce a dus la o scădere a vânzărilor de 15-20% în lanțurile de supermarketuri.

„Asistăm la o epuizare a rezervelor companiilor și ale familiilor rusești obișnuite, ale căror economii se diminuează, deoarece trebuie să plătească prețuri mai mari la alimente și alte produse. Contractul social a fost încălcat”, a declarat Mark Galeotti, autorul cărții ”Războaiele lui Putin: De la Cecenia la Ucraina”.

„Putin și-a bazat, în esență, regimul pe o înțelegere care spunea: ”Stați departe de politică, lăsați-ne să conducem țara – și, bineînțeles, delapidați banii cu mâna pe sub masă – și veți avea și voi o calitate a vieții în continuă îmbunătățire””, a spus el.

Ads

„Nimeni nu crede cu adevărat că acest lucru se va întoarce. Încercarea lui Putin de a face apel la patriotism și la gloria națională este epuizată”, i-a spus el lui Sir Richard Dearlove, fostul șef al MI6, în cadrul podcastului One Decision.

Putin se teme în mod clar de răspândirea stării de oboseală de război. Cenzorul media Roskomnadzor restricționează apelurile și mesajele text pe rețelele de socializare, cea mai recentă mișcare dintr-un val de represiune preventivă a tuturor formelor de disidență.

Grupul de monitorizare Na Syvazi a declarat că comunicațiile au fost parțial blocate pe WhatsApp și Telegram în 34 de regiuni ale țării, inclusiv Moscova și Sankt Petersburg. Roskomnadzor a spus că acest lucru a fost făcut pentru a combate frauda, dar și pentru a preveni „sabotajul și activitățile teroriste”.

...citeste mai departe despre "Arma lui Putin se întoarce împotriva sa. Mutarea făcută de Trump strangulează Rusia, dictatorul în dificultate" pe Ziare.com

Ads