Angajații Google cer anularea unui contract uriaș al companiei cu guvernul israelian. Protestatarii, scoși cu forța din birouri de polițiști

Zeci de angajați Google au participat la proteste în birourile companiei din New York și California. Gigantul IT are un contract de peste un miliard de dolari cu guvernul israelian, însă tot mai mulți angajați condamnă situația din Fâșia Gaza. A fost chemată și poliția pentru a-i scoate pe protestari din birourile companiei marți, 16 aprilie.

Google furnizează Israelului tehnologie cloud alături de Amazon din 2021. Relația companiei americane cu autoritățile israeliene, denumită Project Nimbus, este motivul protestelor, în care a fost ocupat timp de 8 ore biroului șefului diviziei cloud a Google, Thomas Kurian.

Protestatarii vor anularea contractului de 1,2 miliarde dolari care a devenit public în urmă cu trei ani. Mulți angajați musulmani și evrei ai Google și Amazon au format atunci un grup de acțiune denumit „Fără Tehnologie pentru Apartheid”.

Incidentul de marți din Sunnyvale, California, în care mai mulți angajați Google au ocupat biroul șefului diviziei cloud s-a soldat cu scoaterea acestora din clădire cu forța de personalul de securitate Google, însoțit de poliția locală, scrie Wired.

Deocamdată nu este clar dacă angajații Google au fost reținuti de poliție sau dacă au fost acuzați oficial de o infracțiune, dar în videoclipurile filmate în sediul companiei polițiștii le pun cătușe pentru a-i scoate din birouri.

