Haos pe burse după o nouă ofensivă în războiul comercial declarat de SUA. China răspunde imediat cu taxe, Europa promite mai mult armament

Statele Unite merg înainte spre un război comercial. Președintele american, Donald Trump, a declarat că nu mai este nicio cale pentru Canada și Mexic să evite creșterea taxelor vamale. În același timp, administrația de la Washington a anunțat creșterea taxelor pe produsele chinezești. În timp ce piețele de acțiuni au picat marți, Trump pare să fi obținut mici victorii, în sensul de a fi convins măcar două companii să își mute producția în Statele Unite.

Creșterile de taxe anunțate de Trump au intrat în vigoare marți, 4 martie. Astfel, majoritatea mărfurilor importate din Canada și Mexic au taxe de 25%, cu excepția energiei din Canada, cu 10%. În același timp, produsele chinezești sunt taxate la 20%, după ce Trump a dublat măsurile în vigoare ale administrației precedente, conform The Guardian. Măsurile ar urma să reprezinte o creștere de taxe de 1.200 de dolari americani pentru familia americană de la mijlocul economiei, conform unui studiu al Institutului Peterson pentru Economie Internațională.

Administrația a promis că va relansa un program de reduceri de taxe, care ar fi trebuit să îi ferească pe americani de scumpirile cauzate de taxele vamale. Studiul arată contrariul: doar 20% dintre americani, care câștigă cele mai mari venituri, ar vedea o îmbunătățire. Cei 60% din partea de jos ar urma să piardă din combinația acestor măsuri, arată studiul.

Se ascut armele comerciale

China și Canada au anunțat imediat măsuri de răspuns, în timp ce Mexic a transmis că își va anunța propriile acțiuni duminică, transmite CNBC. Beijingul va impune un nou val de taxe pe mai multe importuri agricole. Astfel, China taxează cu 15% în plus puiul, grâul, porumbul și bumbacul, în timp ce crește cu 10 puncte procentuale dările pe sorg, boabe de soia, porc, vită, fructe, legume și lactate, printre altele, conform The Guardian.

Canada țintește importuri din SUA în valoare de aproape 21 de miliarde de dolari americani cu taxe vamale de 25%. Măsurile ar putea fi extinse la alte importuri, de peste 86 de miliarde de dolari americani, dacă SUA nu scot taxele vamale în următoarele trei săptămâni, conform sursei citate.

Tot marți, Trump i-a îndemnat pe marii fermieri din SUA să crească producția. Președintele a anunțat că plănuiește să taxeze în plus importurile agricole de la început de aprilie. SUA urmează să importe produse agricole în valoare de peste 219 miliarde de dolari în acest an, cu peste 49 de miliarde mai mult decât exportă, conform unei estimări oficiale de la finalul lunii februarie. Trump le-a transmis producătorilor: „Distrați-vă”, conform The Independent.

Roșu pe bursă

O estimarea în timp real pentru produsul intern brut a scăzut drastic marți, până la o rată anualizată de minus 2,8%, făcându-i pe unii comentatori să sublinieze riscul unei „Trumpcesiuni”. Cifra vine de la Rezerva Federală din Atlanta și este doar una dintre aproximările pentru evoluția economiei, dar care s-a dovedit printre cele mai de încredere în trecut.

Pe Wall Street, acțiunile au picat luni. Indicele S&P 500 a șters în întregime cele 3.400 de miliarde de dolari în câștigurile de după alegerile prezidențiale din noiembrie, a calculat Bloomberg. S&P a căzut cu 1,9%, timp în care cele mai mari șapte companii din sectorul tehnologic au scăzut cu 2,4%, conform sursei citate. Și bursele europene au deschis în scădere ședința de marți. Indicele londonez FTSE 100 a scăzut cu 0,6%, în timp ce CAC 40, de la Paris, a picat cu 1%. Indicele DAX de la Frankfrut s-a contractat cu 1,4%, informează AFP, conform Fortune.

Luni, acțiunile companiilor europene din sectorul armamentului au înregistrat creșteri puternice, deși cotațiile au mai scăzut marți, conform Reuters. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus un pachet de împrumuturi de 150 de miliarde de euro pentru a susține sectorul, în timp ce a anunțat că va permite cheltuieli cu 650 de miliarde de euro mai mari din partea statelor în următorii patru ani fără ca țările să fie frânate de ținta de deficit de 3% din PIB, conform Bloomberg. Anunțul a animat din nou evoluția acțiunilor companiilor din domeniul armamentului.

Indicele românesc BET a scăzut cu peste 2% marți, ceea ce duce la o scădere de 2,65% în ultima săptămână.

Mutările pe care Trump le vede ca victorii

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd, cel mai bine cotat producător de semiconductori din lume, a anunțat o înțelegere în valoare de 100 de miliarde de dolari pentru fabrici pe teritoriul american, a informat The Wall Street Journal luni, 3 martie. Investiția, care se va întinde pe mai mulți ani, vine după ce TSMC anunțase în 2020 un plan de 12 miliarde de dolari pentru a construi o fabrică în statul Arizona. Totuși, cele mai avansate microcipuri ale TSMC sunt produse în Taiwan.

Deși administrația precedentă, condusă de președintele Joe Biden, a subvenționat producția de microcipuri printr-un cadru legislativ dedicat, tactica lui Trump a fost să forțeze mâna întreprinderilor prin amenințarea taxelor vamale. Președintele a spus luna trecută că lua în calcul taxe de 25% sau chiar mai mari pe importurile de microcipuri, conform WSJ.

Săptămâna trecută, gigantul american Apple Inc a anunțat că planifică cheltuieli de 500 de miliarde de dolari în următorii cinci ani pentru a-și crește producția de pe teritoriul american, conform NBC News. Printre altele, multinaționala vrea să extindă centrele de date din mai multe state și să inaugureze o fabrică de servere în Texas. Trump a susținut că mișcarea se datorează dorinței Apple de a nu fi țintită de taxe vamale.

Tot luni, Honda Motor Co Ltd, unul dintre marile conglomerate japoneze, a decis să producă următoarea generație de mașini hibride Civic în statul american Indiana, în loc de Mexic, a informat în exclusivitate Reuters. Mișcarea este un rezultat al amenințării iminente a taxelor vamale pe țara din sudul Statelor Unite, conform agenției de presă. Producția ar urma să înceapă în mai 2028 și să atingă 210.000 de vehicule pe an. Înainte, Mexic era o bază de producție pentru mai mulți producători de mașini, iar Honda, exporta circa 80% din modele către SUA.

