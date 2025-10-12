Românii plătesc rate chiar și de trei ori mai mari decât în țările vecine. De ce creditele la aceeași bancă sunt mai scumpe în țara noastră

Joi, 02 Octombrie 2025, ora 12:20
241 citiri
Românii plătesc rate chiar și de trei ori mai mari decât în țările vecine. De ce creditele la aceeași bancă sunt mai scumpe în țara noastră
Ratele în România mult mai mari ca în alte țări FOTO Pexels

Românii plătesc unele dintre cele mai mari dobânzi la credite din Europa, chiar și de trei ori mai mult decât vecinii lor. Pentru același tip de împrumut, ratele lunare pot fi duble sau triple în România față de Bulgaria ori Slovenia, în condițiile în care veniturile din țară rămân semnificativ mai mici decât cele din vest.

Se întâmplă inclusiv dacă vorbim despre același credit, făcut la aceeași bancă, însă la o sucursală din afara țării. Iată de ce ajung românii să plătească chiar și de trei ori suma împrumutată, arată Antena 3 CNN.

La unele bănci, acestea sar de 10%, în timp ce vecinii bulgari plătesc dobânzi de sub 4%. În Slovenia, țară din zona euro, dobânda abia depășește 3%.

Pentru un apartament de 100.000 de euro și un credit de 85.000 de euro, rata lunară în România este de 3.033 lei, la o dobândă de 8,66%.

În Bulgaria, pentru același credit, dobânda este de 3,78%, iar rata lunară este de doar 1.300 lei. În Slovenia, dobânda este de 3,16%, iar rata lunară ajunge la 1.100 lei. În Bosnia, dobânda este de 4,33%, iar rata lunară se ridică la 1.600 lei.

BNR, dobândă de politică monetară mare

Dobânda de politică monetară stabilită de BNR este de trei ori mai mare decât cea fixată de Banca Centrală Europeană, motiv pentru care statele din zona euro au dobânzi mult mai mici. Și la noi, indicele Euribor este mai redus decât ROBOR sau IRCC, însă specialiștii atrag atenția că nu este recomandat să luăm credite în euro dacă nu încasăm veniturile în această monedă.

Ratele mai sunt influențate și de inflația din România, care este de cinci ori mai mare decât media UE sau decât cea din zona euro. Estimările arată că, în perioada următoare, ar putea depăși pragul psihologic de 10%.

Banca Națională a decis anul trecut, în două rânduri, să reducă dobânda cheie: în iulie de la 7% la 6,75% pe an, iar în august la 6,5% pe an. Până atunci, rata dobânzii cheie fusese nemodificată din ianuarie 2023. Pentru acest an, însă, specialiștii nu se așteaptă la o nouă scădere.

...citeste mai departe despre "Românii plătesc rate chiar și de trei ori mai mari decât în țările vecine. De ce creditele la aceeași bancă sunt mai scumpe în țara noastră" pe Ziare.com

BNR menține rata dobânzii de politică monetară la 6,5% pe an. Toate dobânzile și rezervele minime obligatorii rămân neschimbate
BNR menține rata dobânzii de politică monetară la 6,5% pe an. Toate dobânzile și rezervele minime obligatorii rămân neschimbate
BNR a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an, a anunțat instituția miercuri, 8 octombrie. Decizia luată de Consiliul de Administraţie al BNR...
Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
O singură frază a președintelui american Donald Trump a șters aproape 400 de miliarde de dolari din valoarea pieței cripto în mai puțin de 24 de ore. Amenințarea cu tarife vamale de 100%...
#rate banca, #credite, #Banca, #BNR , #Stiri Finantare

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Putin primește o grea lovitură de la cel mai bun prieten președinte: Proiectul Rusiei de miliarde e în fundătură
  2. Suma imensă pe care o primește fiecare parlamentar din România, lună de lună. Salariu, bani pentru angajați, chirie, transport și diurnă
  3. O țară NATO, ultimul bastion uriaș al Rusiei, e gata să-i dea lovitura lui Putin: SUA o împing să se rupă de Moscova
  4. O superputere reînvie un obicei folosit de triburi, acum 8.000 de ani. Vinde mașini fără bani
  5. Cum a încercat fiul președintelui Biden să pună mâna pe terenul din jurul Ambasadei SUA de la București. Investigație New York Times
  6. Licitație încinsă pentru un tractor Universal U650, vechi de 18 ani. 13 fermieri s-au întrecut în oferte și au urcat prețul la o valoare neașteptată
  7. Dacia lansează astăzi Hipster Concept, pregătită să devină mașina populară a viitorului VIDEO
  8. O șoferiță a schimbat bateria mașinii de 3 ori într-un an. Mecanicul a descoperit ce s-a întâmplat: „M-a făcut să râd isteric” VIDEO
  9. România ocupă un loc surpinzător în topul producătorilor de autoturisme din UE. A depășit mai multe țări importante
  10. Ce anvelope de iarnă sunt permise în România și când suntem obligați să le montăm