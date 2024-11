RATB a vandut deseuri prin BRM de peste 1 milion de dolari

Cea mai ridicata tranzactie realizata in ringul Bursei Romane de Marfuri saptamana trecuta a fost cea prin care RATB a vandut mai multe loturi de deseuri in valoare totala de 1.165.625 dolari.Si Tarom a facut doua achizitii prin intermediul ringului bucurestean (echipamente de protectie si tichete de masa), tranzactii care s-au ridicat la circa 1 milion de dolari.

Bursa Romana de Marfuri impreuna cu punctele sale de lucru din teritoriu au organizat 42 de licitatii, in perioada 3 - 7 iulie 2006, cu o valoare de tranzactionare de 6,1 milioane dolari. Diferentele favorabile de pret obtinute de participantii la tranzactionare in aceasta perioada au fost de 1,3 milioane dolari.

In ringul bucurestean s-au desfasurat 20 de licitatii cu o valoare de tranzactionare de circa 4,5 milioane dolari. Alaturi de RATB si Tarom, au mai fost prezenti la licitatiile organizate de BRM urmatorii ordonatori: Metrorex, Petrom SA Membru OMV Group, ANL, CFR, CFR Calatori, Nuclearelectrica, Autoritatea Rutiera Romana, Agentia Domeniilor Statului, Imprimeria Nationala si Aeroportul International Aurel Vlaicu Bucuresti Baneasa.

Printre marfurile scoase la licitatie in ringul Bursei Romane de Marfuri s-au aflat: nisip si pietris, echipamente de protectie, autoturisme, placute de cauciuc, feronerie pentru vagoane, saci polipropilena, fiole alcooltest s.a.

Terminalele BRM au organizat, in aceeasi perioada, 22 de licitatii realizand o valoare totala de tranzactionare de 1,6 milioane dolari. Cu doar 4 licitatii desfasurate, terminalul Timisoara a realizat o valoare de tranzactionare de 815.085 dolari, la care valoarea totala a diferentelor favorabile de pret a depasit 700.000 dolari. Terminalul Prahova a organizat 2 licitatii - cu o valoare de tranzactionare de 457.141 dolari. In topul terminalelor BRM, realizat in functie de valoarea de tranzactionare, se mai situeaza: Iasi, Cluj, Constanta, Craiova si Targoviste.

