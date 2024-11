Shoppingul cu card de credit, la mare moda in Romania

Cardurile de credit au la romani o priza din ce in ce mai mare. Desi dobanzile sunt semnificative, tot mai multe persoane isi fac cumparaturile cu bani de imprumut, cardurile de credit inregistrand astfel, in cazul multor banci autohtone, cea mai mare rata de crestere din portofoliu.Daca la sfarsitul anului 2001, BCR inregistra doar 650 de carduri de credit emise, un an mai tarziu numarul acestora crescuse la 20.000, iar in 2004, 2005 si 2006 (vezi si tabelul alaturat), numarul lor ajunsese la 46.000, 80.000, respectiv 130.000 (n.r. la 30.06.2006). "Volumul cumparaturilor efectuate anul trecut prin intermediul cardurilor de credit este de aproximativ 70 milioane de lei RON (n.r.- 700 miliarde de lei vechi)", ne-a precizat BCR. Potrivit datelor furnizate, la jumatatea lunii iulie a.c., BCR avea imprumuturi acordate pe carduri de credit in valoare de aproximativ 400 milioane de lei RON.

Cardurile de credit au cea mai semnificativa rata de crestere din portofoliul Raiffeisen Bank. Am reusit practic sa dublam, in fiecare an, numarul cardurilor de credit emise", ne-a declarat Titi Stoenescu, directorul diviziei de carduri din cadrul institutiei. Potrivit acestuia, numarul cardurilor emise de banca a crescut de la 36.000, in 2004, la peste 135.000 in acest moment. "Pentru 2006, ne-am propus sa atingem cifra de 180.000", a mai precizat oficialul Raiffeisen, adaugand ca 75% din tranzactii se fac la comercianti.

Imprumuturi mari, dobanzi pe masura

Limita de credit variaza in functie de veniturile si angajamentele fiecarui solicitant, iar dobanzile difera de la banca la banca. La cardurile Gold, spre exemplu, emise de Raiffeisen, limita poate depasi 10.000 de euro, iar dobanda perceputa pentru sumele utilizate si nerambursate in perioada de gratie este de 28% pe an. In cazul neachitarii la termen a sumei minime datorate, dobanda penalizatoare este de 45% pe an.

