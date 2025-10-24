Raiffeisen Bank a deschis 7 unitati noi, de la inceputul acestui an

Raiffeisen Bank a inaugurat in prima luna a anului 2007 inca 7 unitati in: Cluj, Botosani, Slobozia, Timisoara, Constanta, Iasi si Pucioasa. La sfarsitul anului 2006 banca avea o retea de 265 de unitati. Anul acesta Raiffeisen Bank va deshide peste 100 de unitati noi, potrivit unui comunicat de presa din partea bancii.

Aceste unitati noi sunt dedicate cu precadere persoanelor fizice si IMM-urilor, fiind deschise in locatii accesibile. Banca va continua si anul acesta un proiect unic in Romania si va deschide noi centre destinate exclusiv acordarii creditelor imobiliare "Raiffeisen-Casa Ta". Pana in prezent sunt deschise doua astfel de centre specializate, in Bucuresti si Constanta.

Alte canale de acces la serviciile si produsele disponibile puse la dispozitie de catre Raiffeisen Bank sunt Raiffeisen Online (internet banking), Raiffeisen Direct (telefon banking), myBanking (mobile banking in colaborare cu Vodafone Romania si Orange). Raiffeisen Bank detine si o retea exinsa de ATM-uri si POS-uri: 860 de ATM-uri si peste 6.700 de POS-uri.



Raiffeisen Bank ofera o gama completa de servicii si produse pentru persoane fizice, IMM-uri si companii mari. Banca are peste 2,1 milioane de clienti persoane fizice, 130.000 IMM-uri si peste 5.000 clien]i corporatii mari si medii, se mai precizeaza in acelasi comunicat.

Bloombiz

