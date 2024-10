Raiffeisen Banca de Locuinte mizeaza pe 70 mil. euro in 2006

Sumele atrase prin contractele de economisire-creditare incheiate de Raiffeisen Banca de Locuinte (RBL) sunt estimate la 70 milioane de euro la finele acestui an, a declarat Johann Ertl, director executiv al Raiffeisen Bausparkasse, unul dintre actionarii companiei.

Raiffeisen Bausparkasse (Austria) are o participatie la capitalul RBL de 33,35%. Compania si-a inceput activitatea in iunie 2004, fiind prima banca din Romania infiintata potrivit Legii 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ.

Produsul bancii este in lei si presupune existenta unei perioade minime de economisire (18 luni), urmata de acordarea unui credit cu dobanda fixa pentru activitati in domeniul locativ.

Dobanda pentru sumele economisite se ridica la 3% pe an, iar pentru creditul acordat banca practica o rata a dobanzii de 6%. in plus, statul acorda o prima anuala de 15%, dar nu mai mare de 150 de euro.

Potrivit datelor bancii, activele RBL s-au dublat in 2005, ajungand la 40 milioane de euro.

Reprezentantii RBL se asteapta pentru 2006 la o dublare a activelor bilantiere, pana la 80 milioane de euro si incheierea unui numar de 60-70.000 de noi contracte de economisire-creditare.

La finele anului 2005, banca avea un portofoliu de circa 80.000 de clienti. Valoarea totala a contractelor semnate de clientii RBL la 31 decembrie 2005 se ridica la 243 milioane de euro, cu aproape 60% mai mult decat in 2004.

Presedintele RBL, Ionut Costea, a afirmat ca, in luna iulie, banca va acorda clientilor primele imprumuturi intrucat mai multe contracte au ajuns la finalul perioadei de economisire.

Ads

In prezent, alaturi de RBL, pe piata de profil mai activeaza HVB Banca de Locuinte, din septembrie 2005. in aceeasi luna, BRD a lansat un produs similar, prin care clientii au posibilitatea sa opteze, dupa incheierea perioadei de economisire, pentru contractarea unui credit pentru nevoi personale, imobiliar sau ipotecar.

In alte state, cum ar fi Cehia sau Croatia, numarul bancilor de profil se ridica la 6, respectiv 4, la o populatie care nu depaseste 10 milioane de locuitori. In Slovacia, la o populatie de 5,4 milioane de locuitori, numarul contractelor de economisire-creditare in vigoare incheiate de cele trei banci prezente pe piata locala se ridica la 1,4 milioane.

Alaturi de Raiffeisen Bausparkasse (Austria), ceilalti doi actionari RBL sunt Raiffeisen Bank Romania - 33,324% si Bausparkasse Schwabisch Hall (Germania) - 33,324%.

Bloombiz

Ads