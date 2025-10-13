Proprietarul grupului Altex a facut holding in Olanda pentru a atrage finantari

Proprietarul grupului Altex, Dan Ostahie, a explicat pentru The Money Channel, ca a transformat compania in holding cu sediul in Olanda, deoarece are acces mai usor la capital si facilitati pentru profitul reinvest, care sustin strategia de dezvoltare regionala si locala a companiei.

Holdingul ofera posibilitatea de a atrage capitaluri pentru a putea finanta planul de extindere regional, a spus Ostahie. Prima tara vizata este Bulgaria, piata de aici fiind urmarita inca din 2004 de catre proprietarul Altex. El a mai adaugat ca este interesat de extinderea afacerilor sale in Republica Moldova si in Serbia.

"Trebuie sa atragem capitaluri pentru a ne dezvolta iar structura de holding ne ofera transparenta si cadrul pentru a ne urma planurile", a declarat Dan Ostahie la The Money Channel.

Proprietarul retelei de distributie de electrocasnice, electronice si produse IT&C, Dan Ostahie a vandut, in decembrie, 99% din actiunile firmei Altex Impex catre compania olandeza Bomenveld BV, firma care este proprietatea sa si a sotiei sale

Altex a optat pentru o structura corporatista ca urmare a dezvoltarii din ultimul timp, atat din punct de vederea al acoperirii teritoriale, cat si din punct de vedere al numarului de firme incluse in grupul Altex. Aceasta dezvoltare a generat necesitatea unei structuri moderne care sa permita unitatea strategica si decizionala pentru un intreg holding. Concernul Bomenveld include in prezent firme precum Credex Finantari, institutie finantatoare in asociere cu Raiffeisen, 8Tim, societate de transport intern si international de marfuri, Auto Moldova si firma Real Estate.

Holdingul Bomenveld BV face parte, impreuna cu firma de credite Credex si societatea Altex Impex , din grupul DO, controlat de Dan Ostahie impreuna cu sotia sa, Marilena Ostahie.

Grupul Altex este operator al retelelor Altex si Media Galaxy. Reteaua Media Galaxy cuprinde 14 centre comerciale a caror suprafata totala depaseste 35.000 de metri patrati.

Grupul Altex, lider dupa vanzari in 2005 pe piata de distributie de electrocasnice, electronice si produse IT&C din Romania, a inregistrat o cifra de afceri de 100 milioane de euro in primele sase luni din 2006. Pentru al doilea semestru al anului 2006, presedintele Altex estimase in toamna anului trecut o cifra de afaceri de peste 150 milioane euro, iar grupul avea drept tinta depasirea vanzarilor din 2005, care s-au cifrat la 274,3 milioane de euro.

<b>Bloombiz</b>

(Sursa: <a href=http://www.newsin.ro/ target=_blank>NewsIn</a>)

