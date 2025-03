Dupa aderare, noi unitati hoteliere de 1 miliard de euro

Noi unitati hoteliere se vor deschide in Romania, dupa aderare, in special pe segmentul destinat oamenilor de afaceri. Potrivit analistilor Raiffeisen Capital & Investment, investitiile totale ar putea depasi un miliard de euro in urmatorii trei ani. Astfel, in Bucuresti vor aparea cinci hoteluri de cinci stele si cinci hoteluri de patru stele, ceea ce demonstreaza ca cererea este mai mare decat oferta.

Pana in 2010 marile orase vor avea cel putin un hotel clasificat la patru stele. Dintre acestea amintim Brasov, Constanta, Iasi Cluj-Napoca, Timisoara, Oradea si Sibiu. Mari lanturi hoteliere (vezi Marriott si Intercontinental!) vor sa-si extinda retelele avand in vedere oportunitatile care se anunta o data cu dezvoltarea economiei romanesti. De asemenea, Radisson SAS va fi prezent pe piata prin fostul Hotel Bucuresti, care se afla in renovare.

In schimb, Intercontinental Hotels Group, cu brandul Intercontinental intentioneaza sa se extinda in Romania in special pe segmentul de trei stele, prin brand-ul "Holiday Inn", sau de doua stele, cu brand-ul "Holiday Inn Express".

Cendant este un alt brand important pe piata internationala. Acesta detine hotelul Howard Johnson de cinci stele din Bucuresti si hotelul Majestic de patru stele, sub brandul Ramada. Lantul Romada urmeaza sa fie extins cu patru hoteluri sub aceasta sigla pana la mijlocul anului viitor. Cendant va avea aproximativ 1.000 de camere la Bucuresti si peste 30 de hoteluri pana in anul 2015 pe piata romaneasca.

Lanturi hoteliere precum Golden Tulip si Accor urmeaza sa deschida sase unitati sub franciza in 2007. Totodata, va deschide sapte sau opt hoteluri in cele mai importante centre economice si culturale in urmatorii ani. Si ale companii de pe piata hoteliera din Romania se concentreaza pe modernizarea propriilor unitati, precum Perla Majestic, care a deschis hotelul Phoenicia din Capitala si lantul Best Western.

