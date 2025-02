Rafturi metalice diverse, pentru depozite, găsești la Logh Industrial! Vezi aici ce oferte au

În depozite, pot exista mai multe tipuri de rafturi metalice. Le găsești pe toate la Logh Industrial! Aici discutăm despre opțiunile disponibile la ei.

Vorbim astăzi despre rafturi metalice depozite - implicit, despre mai multe tipuri de rafturi. De exemplu, rafturile metalice lejere se pot regăsi în depozitul unui magazin de colț, iar cele pentru paleți le vom întâlni în depozitul unui magazin en gros. Le prezentăm pe toate în acest articol, pentru ca tu să găsești rafturile potrivite.

Tipurile de rafturi metalice pentru depozite:

Iată ce rafturi sunt disponibile în magazinul online Logh Industrial:

Rafturi metalice lejere

Rafturi metalice drive-in

Rafturi pentru paleți

Rafturi metalice cantilever

Rafturi metalice pentru anvelope

Toate acestea pot fi achiziționate sau închiriate.

Rafturile metalice lejere - acestea sunt probabil printre cele mai comune tipuri de rafturi și sunt exact la ceea ce ne gândim când spunem rafturi. Pe piață, acestea pot fi găsite și sub denumirea de rafturi cu poliță.

În funcție de marfă, rafturile lejere pot fi mai înguste sau mai late. De asemenea, acestea pot fi întâlnite nu doar în depozite, ci și în arhivele de orice fel. Sunt o modalitate elegantă și standard de depozitare, fiind ușor de asamblat. Pot fi prinse în diferite feluri.

Rafturile metalice drive-in - pe de altă parte, aceste rafturi sunt foarte diferite față de cele lejere. Rafturile de tip drive-in permit motostivuitoarelor să intre între rafturi pentru a amenaja marfa. Sunt, de regulă, folosite în depozitele magazinelor mari sau cele de bricolaj.

Această opțiune este o modalitate compactă de a depozita mărfurile asemănătoare, eliminând spațiul dintre rafturi. Se bazează pe sistemul FIFO - first in, first out. Pot fi depozitați paleții pe acest tip de rafturi, deși există și rafturi pentru paleți.

Rafturile pentru paleți - acestea pot fi standard sau mobile. Cele standard sunt asemănătoare, la conceptul de bază, cu rafturile lejere. Cât despre cele mobile, ele sunt prevăzute cu diverse sisteme ce permit gestionarea mai ușoară a mărfurilor.

Rafturi metalice cantilever - spre deosebire de restul tipurilor de rafturi, cele cantilever sunt deseori întâlnite în mare parte a timpului în magazinele de bricolaj, anume în zona ce permite accesul clienților. Acestea sunt ideale pentru a depozita țevi, parchet și alte materiale lungi de acest fel, care nu pot fi stocate altfel. Acestea pot fi unilaterale sau bilaterale. De asemenea, pot fi ajustate și prevăzute cu opritoare sau alte protecții și accesorii.

Rafturi metalice pentru anvelope - așa cum le sugerează și numele, acestea sunt pentru roțile mașinilor și nu numai. Sunt, mai degrabă, folosite în cazul magazinelor auto, dar pot exista depozitele service-urilor sau orice alt loc unde poți achiziționa anvelope.

Acestea fiind spuse, amintim că am scris acest ghid cu scopul de a te ajuta să găsești tipurile de rafturi potrivite pentru afacerea ta. Atunci când ești la început de drum, diferențele între acestea pot să te inducă în eroare. Cere acum o ofertă de la Logh Industrial!

