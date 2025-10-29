Radu Miruță, ministrul USR de la Economie, făcut praf de un celebru afacerist: „El si partidul neocomunist din care provine nu înțeleg absolut nimic din economia de piață!”

Tot mai mulți economiști și oameni de afaceri încep să critice Guvernul Bolojan. Printre ei, antreprenorul Alin Burcea, fondatorul Paralela 45. „Pe vremuri, proștii erau mai deștepți”, a concluzionat investitorul, cu referire la ministrul Economiei, Radu Miruță, de la USR.

„O să încep cu concluzia. Si concluzia, din păcate, e simplă: se adeverește vorba aia veche - pe vremuri, proștii erau mai deștepți. Măcar nu ieșeau în evidență. Citesc cu stupoare încă o 'perlă' a celui care se crede – ca nu a demonstrat nimic in sensul asta – ministru al Turismului. Este încă o dovadă că el si partidul neocomunist din care provine nu înțeleg absolut nimic din economia de piață”, a transmis Burcea.

„Este încă o dovadă că el si partidul neocomunist din care provine nu înțeleg absolut nimic din economia de piață.

Pentru domnul Miruță, intrarea în insolvență a unei agenții este o 'țeapă', iar voucherele de vacanță sunt o 'golăneală' care ar scădea calitatea serviciilor și ar crește prețurile. Nu creșterea taxelor impuse de guvernul din care face parte, nu majorarea costurilor plajelor de către colega sa de la Mediu — nu, nu acestea afectează turismul, ci, vezi Doamne, voucherele de vacanță – care, a-propos, au fost printre singurele măsuri reale de combatere a evaziunii fiscale din turism și au adus în economia albă mii de locații de cazare!”, a transmis antreprenorul.

În opinia lui Burcea, Miruță e total rupt de realitate.

„Este același ministru care, în urmă cu câteva luni, se întreba: 'De ce să participăm la târgurile internaționale de turism? Care este sensul lor? Care este eficiența lor?'.

Domnule prim-ministru, de unde îi găsiți pe acești oameni? Chiar nu interesează pe nimeni competențele lor înainte de numire la 'rotativa guvernamentală'? Numiți oameni trimiși de partide, fără o minimă verificare a pregătirii sau a calităților lor profesionale?”, a „tunat” Burcea.

Scrisoarea lui Alin Burcea: „La show-uri de televiziune, dumneavoastră și doamna de la Mediu sunteți neîntrecuți!”

Potrivit creatorului Paralela 45, turismul românesc este la pământ, iar Guvernul nu are o problemă cu această realitate.

„Domnule Miruță,

România este pe ultimul loc în Europa la sosirile de turiști străini! Bugetul de promovare alocat de ministerul dumneavoastră este mai mic decât bugetul de promovare al firmei mele! Este rușinos!

Există o lege a primei de incoming, menită să bonifice agențiile care aduc turiști străini în România – dar nu sunteți în stare să o aplicați nici în acest an! În schimb, vă pricepeți de minune la spectacole televizate, vorbind despre „reduceri de salarii nesimțite”. Cum merge? Le-ati redus? Ca de vorbit, stim si noi…pana una, alta – tot noi, privatii astia pe care ii huliti, va platim taxele astea uriase din care va luati salariile.

La show-uri de televiziune, dumneavoastră și doamna de la Mediu sunteți neîntrecuți!

V-am spus, în urmă cu trei luni, că sistemul actual de garantare a agențiilor de turism, bazat pe asigurări, este ineficient și că este nevoie de o lege privind fondurile de garantare. V-am oferit chiar și un proiect de text. Noroc că am avut un martor, altfel ați fi spus că nu este adevărat!

Nu vă interesează, în realitate, garantarea banilor turiștilor. Tot ce vă interesează este spectacolul mediatic și imaginea personală. Dar faceți, din păcate, un spectacol de proastă calitate.

Și, ca să fie clar: „cartoful fierbinte” este în curtea dumneavoastră, domnule ministru!

Chiar ministerul pe care îl conduceți, prin Direcția de Control, are pârghiile și OBLIGAȚIA legală de a verifica și sancționa orice agenție care nu respectă legea sau care înșală turiștii. Dacă există probleme, ele sunt rezultatul incompetenței și pasivității instituției dumneavoastră, nu vina ANAT.

Pentru informarea dumneavoastră, ANAT nici măcar nu are voie – prin Legea Concurenței – să dețină sau să utilizeze date comerciale despre activitatea agențiilor membre.

Așadar, înainte să aruncați acuzații, uitați-vă în propria ogradă. În loc să ieșiți zilnic la televiziune ca să ne explicați ce probleme are turismul românesc, probleme pe care le știm și noi, le trăim în fiecare zi, mai bine ați încerca să le rezolvați. Sunteți acolo plătit să găsiți soluții, nu să le povestiți la televizor. De 4 sau 5 luni, de cind mimati ca ati conduce turismul din Romania, in afara de a critica tot ce se intimpla in turism, nu ati facut ABSOLUT NIMIC!

Îl rugăm pe premierul Bolojan să găsească o altă soluție pentru turismul din România - o Autoritate de Turism sub primul ministru, condusă de un om competent.

În final, să nu uităm – ultimii la turism din Europa! Aferim!”, a mai transmis Alin Burcea.

