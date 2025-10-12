Un consilier al președintelui Nicușor Dan transmite că trebuie să înceapă reorganizarea administrativă a României: "Nu avem nevoie de atâtea județe și localități"

Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 09:16
Radu Burnete spune că este nevoie de reorganizarea României FOTO Canva Pro

Consilierul președintelui Nicușor Dan, Radu Burnete, subliniază necesitatea unei reforme profunde a administrației și economiei românești: digitalizare reală, privatizare responsabilă și mobilizarea capitalului românesc pentru a transforma România într-o țară mai prosperă, sigură și competitivă, adaptată epocii tehnologice și geopolitice actuale.

"Suntem blocați într-un model administrativ și economic care și-a atins limitele. Schimbarea lui este înfricoșătoare pentru toți cei care se agață astăzi de el. Și se agață pentru că nu-și pot imagina viața lor și viața în România altfel.

Nu avem nevoie de atâtea județe și localități și straturi administrative într-o lume în care tehnologia a schimbat radical lucrurile. Computerele cuantice și primarii lui Caragiale nu pot coexista. Este o iluzie", scrie Burnete, pe pagina sa de Facebook.

Burnete vorbește de privatizarea companiilor de stat

Consilierul prezidențial spune că România nu mai poate susține companiile de stat ineficiente.

"E mare jelanie când vorbești de privatizare sau listare, deși nu există altă cale. Am încercat 20 de ani să selectăm administratori independenți, autonomi și competenți. Până când mai încercăm? Nu se poate fără o participație măcar minoritară a mediului privat", consideră fostul director executiv al Confederației Patronale Concordia.

Radu Burnete e de părere că avem nevoie să regândim administrația "pentru epoca cloud și a inteligenței artificiale pe care să le folosim în interes public, nu să căutăm cele mai bune rețete de pastramă."

"Avem pentru prima dată suficient capital românesc despre care sunt convins că poate produce al doilea miracol economic după cel al aderării la UE. Zace în conturi sau în fondurile de pensii sau se duce în alte țări unde produce randamente pentru alții. Investițiile străine sunt excelente, nu mai sunt demult suficiente. Ne cocoloșim prea mult. Românii sunt ingenioși și harnici și au spirit antreprenorial, iar noi dezbatem la nesfârșit cum să plafonăm prețul la făină și curent. Nu mai bine vedem noi cum facem să avem mai multe mici afaceri la sate, cum să producem mai multe și mai bine și cu salarii mai mari ca să fie irelevant cât costă un kilogram de făină? Dacă ieșim din acest blocaj, vom avea și resurse pentru cei vulnerabili și pentru a crește echitatea socială din spirit de coeziune și pentru că vrem o țară în care mai nimeni nu trăiește de la o zi la cealaltă. Și o putem avea", spune Burnete.

Investiții în apărarea țării

Consilierul președintelui atrage atenția asupra importanței industriei de apărare.

"Și nu mai spuneți că nu avem nevoie de apărare sau de industrie de apărare. Lipsa de dinamism și a unui braț înarmat sunt cele mai mari vulnerabilități europene astăzi. Este o prostie să ne întrebăm dacă vrem pensii și educație sau vrem drone și sateliți. Vrem de amândouă și de asta trebuie să dăm drumul energiilor pozitive și creatoare ale acestei țări", spune Burnete.

Acesta consideră că e prea mult defetism în societatea românească.

"Nimic nu merge. Nimic nu se poate. Totul e prost. Dracul e mai negru decât dracul. Chiar așa o fi? Am primit un reproș care m-a cam atins, că nu fac suficient. Că mă limitez la ceea ce este posibil astăzi. Că mă ocup de mici șantiere care, oricât de importante, nu rezolvă problema fundamentală a României.

Asta m-a făcut să mă întreb care este problema fundamentală a României și în această dimineață răspunsul meu este așa: lumea se schimbă și noi refuzăm să ne schimbăm cu ea. Mereu am avut o problemă de sincronizare istorică, am fost cu câțiva pași în urmă din circumstanțe geopolitice care nu țineau de noi. Pentru prima dată blocajul este mai degrabă la noi și trebuie, trebuie să-l depășim", a concluzionat Radu Burnete.

